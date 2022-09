Waar kwamen de raketten van Zaporizja vandaan?

De kerncentrale van Zaporizja is zowel door Rusland als Oekraïne beschoten. Daaraan valt niet te twijfelen. Begin maart, toen de Russen de centrale innamen, hebben die min of meer in het wilde weg om zich heen geschoten. Daarbij ontstond nog brand in een opleidingscentrum, een beveiligingscamera legde het vast. Later, toen de Russen zich op het terrein hadden geïnstalleerd, zijn zij vanuit drones door Oekraïners aangevallen. Dat hebben de Oekraïners zelf gedocumenteerd.

Het afgelopen half jaar heeft de centrale met regelmaat van allerlei inslaande raketten en granaten te lijden gehad. Het op 6 september gepubliceerde rapport van atoomenergie-agentschap IAEA geeft daarvan een discreet overzicht. Tot op heden was de schade niet catastrofaal.

Los van deze onplezierigheden staat het vaak herhaalde verwijt dat de Russen de Oekraïense stellingen vanaf het terrein van de kerncentrale beschieten en de nucleaire installaties als dekking gebruiken. Bewijs werd nooit geleverd maar op 3 september publiceerde de Russische internetkrant The Insider een video waarop je als het ware met eigen ogen kon zien hoe er in het nachtelijk duister vanaf de centrale werd gevuurd met een MLRS-installatie. Een MLRS-systeem, een multiple launch rocket system, kan in korte tijd vanaf een aangepaste truck een grote hoeveelheid ongeleide raketten verschieten.

De tekst van The Insider is tegelijk wel en niet resoluut. Er wordt gevuurd vanaf de centrale, staat er eerst. Vervolgens concludeert het onafhankelijke Conflict Intelligence Team (CIT) in een commentaar dat dit niet zeker is. Amateuronderzoekers betoogden op Twitter dat er was gevuurd vanaf een plaats die wel vier kilometer ten oosten van de reactoren ligt. Daarna werd het stil rond de video.

De buitenstaander kan niet zomaar goed wijs worden uit het duistere filmpje. Het beeld klaart op zodra hij van het CIT begrijpt dat er vanaf de noordelijke Dnjepr-oever is gefilmd en wordt gekeken naar de twee enorme schoorstenen van een kolencentrale aan de overkant. Die ligt 2,5 km ten oosten van de kerncentrale. Onder in het videobeeld lichten de daken op van huizen waar de filmer kennelijk boven stond. Je ziet ook een betonnen elektriciteitspaal van het soort dat vroeger een telegraafpaal werd genoemd. Het MLRS-systeem dat op tijdstip 0:01 begint te vuren moet wel een B-21 Grad of een variant daarvan zijn: het salvo van 35 raketten duurt ongeveer 23 seconden. Klassieke Grads kunnen 40 raketten in 22 seconden verschieten. Wie de video lang bestudeert krijgt het gevoel dat er door een glazen raam of autoruit is gefilmd.

Twee koeltorens

Vanwáár werd gefilmd, dat is de vraag. Google Earth wijst de weg naar een paar informatieve foto’s die óók vanaf de noordoever in de richting van de centrales zijn genomen. Google Maps heeft nog een andere. Vanaf de noordelijke oever blijk je niet alleen de kolencentrale goed te kunnen zien, maar ook de zes kernreactoren en hun twee koeltorens. En waarachtig: opeens zie je de zes reactoren ook op de video van The Insider: direct links van de ‘telegraafpaal’.

De schoorstenen van de kolencentrale zijn 320 meter hoog en staan, is bij Google Earth na te meten, 380 meter uit elkaar. Hun hoogte-afstandverhouding is dus 320/380 of 0,84. Die verhouding manifesteert zich alleen als je dwars op de verbindingslijn tussen de schoorstenen kijkt. Kijk je meer van opzij, dus onder een hoek kleiner dan 90 graden, dan is de verhouding groter en omgekeerd zou dus uit de waargenomen verhouding de kijkrichting zijn af te leiden. Het blijkt geen bruikbaar hulpmiddel, de verhouding verandert te weinig.

Het model van de kolencentrale: ketelhuizen en schoorstenen. Foto Karel Knip

Uiteindelijk werd de standplaats van de filmer gevonden door te letten op de positie van de rechter schoorsteen ten opzichte van de drie ketelhuizen waar hij achter staat. De ketelhuizen zijn op de video nét waarneembaar en hun afstand tot de schoorsteen is bijna honderd meter – dat doet het ’m. Fröbelwiskunde: een huisgemaakt model demonstreerde de gevoeligheid van de methode.

Het blijkt dat er werd gefilmd vanuit het dorpje Dobra Nadiya. Dat ligt, zoals een topografische kaart laat zien maar zoals ook blijkt uit de beekjes die er stromen, tegen een steile helling. Boven in het dorp kijk je over de daken van de lager gelegen huizen. Vanuit het dorp zie je de kernreactoren precies zoals ze op de video van The Insider staan. Aan bomen en telegraafpalen is geen gebrek.

Screendump vanuit Google Earth, met een lijn van Dobra Nadiya in de richting van de plek waar de Grad-raketten opstijgen.

Trek je bij Google Earth een lijn van Dobra Nadiya in de richting van de plek waar de Grad-raketten opstijgen dan blijkt die lijn – alsof de duvel ermee speelt – pal achter het terrein van de kerncentrale langs te lopen. Maar omdat geen kruispeiling ter beschikking staat valt niet uit te sluiten dat er vanaf een gebied ver ten noorden of ten zuiden van de centrale werd gevuurd.

Dus nu weten we nog niks? Wél dat de veelgevolgde twitteraar Oliver Alexander (die op satellietfoto’s van Planet Labs zelfs de schroeiplekken van de lancering meende te ontwaren) er kilometers naast zat. En opeens is er een mogelijke verklaring voor de natuurbranden die eind augustus langs de zojuist geconstrueerde ‘zichtlijn’ uitbraken: bermen en bomen werden misschien door de Grad-lanceringen aangestoken. Dan was het vuur geen opzet maar onverschilligheid.