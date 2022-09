De postmoderne detective van Riley

Zijn er regels voor het schrijven van een goeie detective? Het hangt er natuurlijk een beetje van af of je een ‘formule-detectiveschrijver’ bent (Baantjer, Agatha Christie), literaire thrillers schrijft (Pierre Lemaitre, Friedrich Dürrenmatt), politieke detectives (John le Carré, James Ellroy) of slechte thrillers (deze mag u zelf invullen). Van Lucinda Riley – de vorig jaar overleden auteur die vooral bekend is om haar serie De zeven zussen, waarvan iedereen vol spanning op de achtste zit te wachten – is nu de enige detective uitgegeven die ze ooit schreef.

Wie zich afvraagt in welke categorie Riley’s detective De geheimen van de kostschool past, vindt het antwoord op de Riley-website waar haar zoon uitlegt waarom dit zo’n bijzonder boek is. „Ze praatte er vaak over hoe ze was geïnspireerd door een van haar favoriete auteurs, Agatha Christie. […] Wat mij betreft komt dat echt tot uiting in dit verhaal van Lucinda. Het mysterie is tegelijkertijd intiem en, zoals je van mama zou verwachten, ingrijpend.”

Iedereen leest Lucinda Riley: De geheimen van de kostschool. Vert. Anna Livestro. Xander Uitgevers, 420 blz. 24,99

Een formule-detective dus, maar ook een die uniek is in de zin dat die past in de mal van De zeven zussen-serie: „Zoals je van mama kunt verwachten, zijn er verschillende verbanden met het verleden. De geheimen van de kostschool zijn dieper en donkerder dan iemand zich kan voorstellen.”

Het is kortom wat onduidelijk in welke categorie de detective past, maar vooralsnog past de typering postmoderne-detective misschien nog wel het beste. Neem alleen al de opening, waarin meteen de moordenaar wordt geïntroduceerd als „the figure”. Deze figuur loopt de trap op en vervangt op een nachtkastje in kamer 7 twee pillen tegen epilepsie door twee aspirientjes. Enkele pagina’s later is een scholier dood omdat hij allergisch is voor aspirientjes.

Om de wereld waarin dit geïntroduceerd wordt te duiden, komen er veel ‘zou’-constructies voor („omdat het vrijdag was, zouden de acht jongens die op deze verdieping sliepen naar de pub in het nabije stadje Foltesham zijn, maar toch checkte hij het even.”). Een zou-constructie in een thriller is effectief, maar dan in de zin van „als het slachtoffer niet zou zijn vermoord, zou hij nog leven”.

Dat de psycholoog van Scotland Yard Isabella Sheriff heet, is humor waar je zelf niet snel op komt. Dat ze „een dame is van extravagante proporties” is voor een psycholoog niet echt standaard, in series zijn het vaak mensen die mooi zijn en er bescheiden uit zien omdat het natúúrlijk niet om hen gaat.

Kritiek op Riley staat garant voor verontwaardigde mails en dm’s

In één voor de hand liggende categorie zal ik deze detective níét plaatsen: de slechte thriller. De reden daarvoor is niet zozeer inhoudelijk (het is namelijk verbijsterend hoeveel bijvoeglijke naamwoorden, plotwendingen, clichés en zoetsappigheid in een boek passen, en dat is precies wat de lezer wil). De reden is dat commentaar op Riley zonder twijfel weer een spervuur van boze reacties zou opleveren. Kritiek op Riley staat garant voor verontwaardigde mails en dm’s waarin de recensent weggezet wordt als ‘elitaire betweter’. En dat is dan nog een vriendelijke reactie. Er valt niet tegenop te boksen: zelfs al zouden de boeken van Riley alles van literaire waarde uithollen, dan zouden we dat voor lief moeten nemen, vanuit het adagium: wie verkoopt zou goed moeten zijn.

Op deze plek schrijft NRC over de populairste boeken van dit moment.