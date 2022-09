De boterhammenman helpt leerlingen die met een rammelende maag in de klas zitten

De charmantste paar minuten televisie werden woensdagavond verzorgd door Johan Muurlink, van Stichting Niet Graag een Lege Maag. De ‘boterhammenman’ brengt dagelijks bakken vol belegde boterhammen naar scholen in Rotterdam waar veel kinderen met rammelende magen zitten. Bij hen thuis is er geen eten, en geen geld om het te kopen. De verslaggever van wetenschapsprogramma Atlas (NTR) zoekt hem op, om te illustreren dat er steeds meer kinderen in armoede opgroeien. „Twee per klas”, weet Johan Muurlink. Ondertussen besmeert hij bruine boterhammen dik met margarine (brrr) en maant de verslaggever die „boter op boter” op te stapelen. „Geen kapjes.” Blaadje sla, plakje kaas, schijfjes komkommer en tomaat ertussen. Hij is eens bij mensen thuis geweest, zegt hij, die hadden geen bankstel en geen bedden. Toen heeft hij besloten nooit meer ergens achter de deur te kijken. Hij smeert en bezorgt boterhammen en verder wil hij niks weten. „Ik ben maar Johan.” Groot probleem, kleine oplossing.

In Over leven (HUMAN) werden daarna de Grote Vragen niet geschuwd. Hoe doe je dat, leven? En: Heeft het leven zin? Tien uitzendingen lang legt Coen Verbraak deze vragen voor aan zijn gasten. De tweede in de reeks was woensdagavond Margôt Ros, actrice, bekend van het absurdistische tv-programma Toren C. Ze vertelt het verhaal dat ze ook al opschreef in haar boek Hersenschorsing. Hoe ze in 2018 in het theater speelde, van het podium ging en met haar hoofd tegen een decorstuk klapte. Ze speelde het stuk af en pas in de weken daarna bleek hoe ernstig de schade was. Ze verdroeg geen licht, geluid, noch mensen om zich heen. Twee jaar duisternis volgden. „Het voelde alsof ik in een lijkkist lag.” Op enig moment is ze het huis uit gerend om er een einde aan te maken, vertelt ze. Niet zozeer aan haar leven, als wel aan de foltering van haar brein.

Altijd prijs

Aha, hier is het keerpunt, hoor je Coen Verbraak denken. Want ze leeft nog, dus nu kunnen we het gaan hebben over leven en overleven en of dat zin heeft. Het probleem met zulke Grote Vragen is alleen dat ze niet te beantwoorden zijn. Of wel, maar dan blijven de antwoorden vaak vaag en algemeen. Margôt Ros vindt zin in „anderen hoop geven” en „iets voor anderen doen”.

Nou bestaan er ook vragen die altijd prijs geven, en Coen Verbraak stelt ze allemaal. Voelde Ros zich in haar duistere periode schuldig? Tekortschieten als moeder? En: „Wie reikte jou de hand toen het zo donker was?”. En als er dán nog geen tranen vloeien: „Is het meisje dat je vroeger was trots op de vrouw die je geworden bent.” En voor wie gemist heeft dat Ros even moest slikken voor ze antwoordt: „Wat ontroert je nu?” Nou ja, die vraag dus.

Later op de avond zond AVROTROS de documentaire Natasja Kensmil – you want it darker? uit. Een portret van de kunstenares die in 2021 de Johannes Vermeerprijs kreeg voor haar versie van de zeventiende-eeuwse regentenportretten van Johan de Witt en zijn echtgenote Wendela Bicker. Zij maakte er manshoge morbide, skeletachtige figuren van die van het schildersdoek lijken af te druipen. Haar manier om te laten zien dat wat voor de één een Gouden Eeuw was, voor veel volkeren een duistere periode betekende.

De interessantste vraag wordt hier gesteld door een schoolkind dat haar atelier bezoekt. Waarom schildert ze alleen in zwart-wit? Het zwart van Natasja Kensmil is geen zwart. Het is donkergrijs, zegt ze. Ze mengt zoveel kleuren verf door elkaar dat het een „donkere drab” wordt, en daar doet ze dan op het doek nog rood of groen bij. Zo wordt het „een ander soort zwart”. Voilá, de hele film gevangen in één antwoord.