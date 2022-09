Alles wat we van Frankrijk zo mooi vinden, danken we aan de adel

‘Frankrijk is een leuk land”, sprak VVD-politica Annemarie Jorritsma zo’n vijfentwintig jaar geleden, „alleen jammer dat er Fransen wonen.” Ongepast werd dat gevonden, dat een minister dat zei. Maar Jorritsma’s botte bon mot is blijven hangen, omdat er een herkenbaar sentiment mee wordt uitgedrukt. Frankrijk is de ogen van niet-Fransen een oneindige bron van fascinatie, maar er is bijna geen lofzang op het land zonder een onderstroom van bevreemding en irritatie. Jaar in een jaar uit, schrijft de Britse historicus Peter Watson in The French Mind, verschijnen er ‘cute books’ over de Fransen en de Franse manier van leven, die stuk voor stuk worden gekenmerkt door een eenzelfde mengeling van bewondering en ergernis, ten opzichte van een volk ‘dat enorm op zichzelf is gericht, en bij tijd en wijlen ronduit arrogant’.

Al die vlot geschreven boekjes, vooral populair in de Angelsaksische wereld, grossieren in half-ironische stelligheden over die eigenaardige Fransen, zonder dat die, stelt Watson, uitgediept of onderbouwd worden. Hij geeft toe dat dat lastig is, hoe staaf je algemene uitspraken over een land en zijn cultuur? ‘Hoe meet je een weerzin tegen het compromis, of een mate van eigengereidheid?’

In zijn vuistdikke boek belooft de Brit, die een reputatie heeft opgebouwd als schrijver van toegankelijke ideeëngeschiedenissen, het serieuzer aan te pakken. Hij wil laten zien wat de Franse cultuur speciaal maakt, en hoe dat zo gekomen is. Daarbij probeert hij een brug te slaan tussen de academische wereld en een algemeen publiek. Veel van wat hij schrijft leunt aan tegen het werk van anderen, die door hun specialisatie een klein bereik hebben.

The French Mind is ideeëngeschiedenis en culturele kroniek ineen, en loopt van halverwege de zeventiende eeuw helemaal tot aan de brand in de Notre Dame in 2019. De lijn die Watson daarbij volgt, is helder. Zijn grondgedachte is dat de Franse adel in de zeventiende eeuw, na de mislukte opstand tegen het koningshuis die La Fronde wordt genoemd, haar militaire en politieke macht zag verschrompelen onder de absolutistische koning Lodewijk XIV. Daarom week men noodgedwongen uit naar een terrein waar men nog wel zijn superioriteit kon laten gelden: de cultuur.

De ontferming van de adel over de kunsten bracht de traditie van de salon voort, een traditie die helemaal doorloopt tot aan de jaren negentig van de vorige eeuw. In de salon troffen adel, kunstenaars en filosofen elkaar om over van alles en nog wat te discussiëren. Kunst, filosofie, theater, mode, alles werd besproken in een sfeer van sociabilité. Er werd voorgedragen, geponeerd en gedebatteerd, gerivaliseerd, gelachen, gedronken, geflirt en gegokt.

Pretentieuze leeghoofden

Watson stelt dat het belang van de salon niet moet worden overdreven, er werd door de eeuwen heen ook flink op neergekeken, en veelal werden de gastvrouwen als pretentieuze leeghoofden weggezet. Bovendien waren er tal van andere, exclusief door mannen bevolkte culturele domeinen, zoals de universiteiten en de academies. Toch ziet hij de salons als de plek bij uitstek waarin de Franse cultuur vorm kreeg.

Ten eerste was er het adellijke element, de liefde voor kunst en cultuur van ‘bovenaf’. Het was de adel die cultuur op een voetstuk zette. Liefde voor en betrokkenheid met de kunsten werd gezien als een voorwaarde voor voortreffelijkheid. Toen in de negentiende eeuw de bourgeoisie dominant werd, bleef dat ideaal intact; het hedendaagse fenomeen van de mondaine parisiënne is er een uitloper van. Ook zocht men na gevoelige militaire nederlagen, zoals de traumatische vernedering door Bismarck in de Frans-Duitse oorlog van 1870, steeds weer troost in de vermeende hegemonie van de Franse cultuur.

Woordkunst en pathos

Die hoogstaande liefde voor de kunsten ging gelijk op met de hang naar zwierige woordkunst, pathos en krullendraaierij, waarbij het gebaar hoger werd aangeslagen dan de gevoelde emotie. Die neiging tot precieusheid is, alle tegenbewegingen ten spijt, nooit uit de Franse kunsten verdwenen. Een ander effect was de hang naar regulering van bovenaf, door middel van dwingende regels en instituties, zoals in de academies.

Tegelijk bracht de sociabilité van de salons ook een levendige debatcultuur met zich mee: wat had je aan een boek als je er niet over kon praten? Wie was goed, wie was er beter, wat kon echt niet? In de Franse salon ontstond het fenomeen van de publieke intellectueel, de generalist die overal een mening over heeft, overal over kan meepraten. De salons vormden ook een soort barometer van de cultuur: in de achttiende eeuw werden ze steeds filosofischer, in de negentiende eeuw steeds politieker. In de belle époque, de tijd van Proust, toen de adel maatschappelijk weinig meer betekende, waren ze vooral snobistisch.

Watson neemt die onafgebroken keten van opeenvolgende salons als de rode draad in zijn cultuurgeschiedenis, die daardoor als vanzelf een feministische inslag krijgt. De gasten in de salons waren dan wel voornamelijk mannen, de gastvrouwen waren meestal vrouwen van formaat, veel meer dan muze of minnares. De meesten van hen schreven, zowel romans als essays. Sommige salonnières zijn beroemd gebleven, zoals Madame de Sevigné, Madame de Lafayette en Madame de Staël, anderen laten zich in Watsons boek kennen als fascinerende, vaak baanbrekende persoonlijkheden, zoals Marie d’Agoult, die nu vooral bekend is als de minnares van Franz Liszt, maar ook de auteur is van een klassieke studie over het revolutionaire jaar 1848, die ze zoals veel vrouwen onder een mannelijk pseudoniem publiceerde.

Zwarte studenten

De originele aanpak van Watson heeft ook nadelen. Door de salon als middelpunt van zijn cultuurgeschiedenis te nemen, en als de meer volkse en opstandige variant de cafés en de cabarets, kom je goed te welke grote Fransen elkaar allemaal regelmatig ontmoetten, en waar. Maar hun eigen betekenis wordt vaak summier – en soms plichtmatig – geschetst. Over Pascal lees je weinig meer dan wat Wikipedia-feiten. Bij Cocteau, ook een gretige salonbezoeker, gaat het vooral over zijn dubieuze gedrag tijdens de Duitse bezetting. Te vaak verzandt Watson in het opsommen van namen.

Onherroepelijk zou je over sommige salons meer willen weten, zoals die van Paulette Nardal (1896-1985) en haar zuster, de eerste zwarte studenten aan de Sorbonne, die grote invloed uitoefenden op Aimé Césaire, een van de grondleggers van de négritude-beweging. Dat is tegelijk een grote verdienste van The French Mind: zelfs na Watsons achthonderd uitputtende bladzijden fascineert de Franse cultuur alleen maar meer.



Peter Watson: The French Mind. 400 Years of Romance, Revolution and Renewal. Simon & Schuster, 800 blz. € 21,99 The French Mind. 400 Years of Romance, Revolution and Renewal. Simon & Schuster, 800 blz. € 21,99 ●●●●●