Bijna veertig historische schepen hebben geen geldige certificaten

Een kleine veertig historische zeilschepen van de zogeheten bruine vloot hebben geen geldige certificaten. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerd onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De bruine vloot bestaat uit 250 schepen. De 39 schepen zonder geldige certificaten mogen niet varen.

Het onderzoek werd in gang gezet nadat in augustus een 12-jarig meisje om het leven kwam doordat een giek op een historisch zeilschip uit Harlingen brak. Dat bleek later het gevolg van houtrot. Ina Sjerps, de burgemeester van Harlingen, sprak na het ongeluk over een patroon. In zes jaar tijd zijn er op vier traditionele zeilschepen ongelukken met soms fatale afloop gebeurd.

Schepen van de bruine vloot hebben certificaten nodig om te mogen varen. Het hoofdcertificaat is vijf jaar geldig en wordt door klassenbureaus, die schepen inspecteren, afgegeven als het schip in de juiste staat verkeert. Het certificaat voor onder meer de giek is 2,5 jaar geldig. De resultaten van het onderzoek zijn aanleiding voor de inspectie om met klassenbureaus en de brancheorganisatie in gesprek te gaan.

Lees ook: Na dodelijk ongeval zijn ‘bruine schippers’ extra scherp op houtrot. ‘Iedereen denkt: dit had mij kunnen overkomen’