Azc-bordjes in de voortuinen splitsen Albergen in tweeën

Johan (68) hoeft maar uit het raam te kijken om te weten dat hij een uitzondering is. In het overgrote deel van de voortuinen in zijn woonplaats Albergen staan op houten stokken zwarte bordjes geplant. De tekst: ‘Geen eind = geen deal’. Nogal cryptisch, voor wie niet weet waar dit over gaat. Maar de mensen in het Overijsselse Albergen weten héél goed waar het over gaat.

De bordjes zijn een laatste poging van burgers om mee te beslissen over hoe lang het toekomstige asielzoekerscentrum (azc) in Albergen mag blijven. In augustus dwong staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) een azc af in hotel ’t Elshuys, dat buiten het dorp ligt. Hij passeerde daarbij de gemeente Tubbergen, waartoe Albergen hoort. Het liep de afgelopen maand uit op protesten van inwoners, een ‘stille tocht’ met omgekeerde Nederlandse vlaggen, een poging het hotel in brand te steken en een rechtszaak tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) – omdat de hoteleigenaresse onder de verkoop uit wilde.

De staatssecretaris wilde een azc voor 300 mensen. Na overleg tussen het ministerie, COA, en burgemeester en wethouder (met een motie van de gemeenteraad in de hand) werden het er 150, waarvan een derde statushouders. Omwonenden mogen meedenken over een veiligheidsplan en een ontmoetings- en activiteitenplan. En er komt een begeleidingsgroep voor overleg over de „dagelijkse gang van zaken” in het azc.

„Een prima deal”, vindt Johan, die de opvang van asielzoekers sowieso prima vindt. Daar denken een hoop van zijn dorpsgenoten anders over. Johan wil niet met zijn achternaam in NRC. Bijna niemand die NRC in Albergen spreekt, wil dit. Soms omdat ze niet geassocieerd willen worden met het onderwerp, soms omdat het hele dorp dan meteen weet hoe ze erin staan. „Want dat is wel het gevolg van die bordjes”, zegt Johan terwijl hij de straat op kijkt. „Je krijgt een soort tweestrijd. Dan fiets je door het dorp en zie je: daar hebben ze er wel eentje. En daar niet.”

Groepje belt aan

Ook Marie Louise Olthof (67) heeft een bordje. „Ik heb altijd met vluchtelingen gewerkt. We moeten ze niet over één kam scheren.” Wat haar betreft zijn ze welkom. Waarom dan toch dat bord? Ze kijkt naar de tekst. „Ik weet dat het tegenstrijdig lijkt. Ik heb het gedaan omdat ik hier woon. Albergen is heel hecht.”

Op 7 september belde een groepje Albergenaren – dezelfde groep die eind augustus de ‘stille tocht’ organiseerde – bij ieder huis aan met een actiebordje en een begeleidende brief. Geen eindtijd betekent dat het COA het azc „tot in de lengte van jaren” kan doorzetten, staat in de brief. En iedereen een bordje in de tuin, is een statement waar de gemeente „niet omheen kan”.

Albergenaar Annegret van der Aa „dacht er niet heel diep over na”, zegt ze, haar kleinkind loopt wiebelend door haar halletje. „Ach, ik doe maar mee. En er zit ook wel iets waars aan.” Dat vindt een man (31) een straat verderop ook. „Ik heb het bordje inmiddels weggehaald, want zin heeft het toch niet. Maar ik sta wel achter de boodschap. Mensen willen weten: wat komt er op ons af?” Een eindtijd helpt volgens hem om weer wat controle te voelen.

„Ik laat me niet opdringen of ik voor of tegen ben”, zegt een Albergse vrouw (73) zonder bord in de tuin. „Ik bemoei me gewoon niet met het onderwerp.” Ze friemelt aan haar sjaal en rent de keuken in om een pan van het fornuis te halen. Bang dat het dorp ‘crimineler’ zou worden, een veelgehoord argument tegen het azc, is ze niet. Ze lacht om het idee. „Er wordt nu ook weleens ingebroken. Mensen hier zijn overal tegen. Windmolens, nu dit. We mogen best wat meer tevreden zijn.”

Er zijn weinig mensen die zeggen met hun buurtgenoten in discussie gaan. „We zijn in de minderheid, maar er zijn meer mensen die geen zin hebben in racistische opmerkingen als ‘ik heb kinderen, en dadelijk kunnen zij niet meer veilig naar school’”, zegt Johan. „Hou toch op.”

Toen hij het bordje weigerde, werd er verder niet moeilijk gedaan, zegt hij. De Albergse Marian (68) besloot als een van de weinigen iets van de actie te zeggen. „We waren niet thuis toen de bordjes werden rondgebracht”, vertelt ze over de telefoon. „Ik ben ze met een paar mensen uit mijn straat terug gaan brengen om uit te leggen dat we het niet eens zijn. Je hoort zo weinig tegengeluid, daar heb ik veel moeite mee.”

Eigen schuld, dikke bult

Toen de gemeente half augustus werd gedwongen tot het azc, dacht Marian meteen: eigen schuld, dikke bult. De gemeente heeft in de opvangcrisis volgens haar namelijk „een beetje achterovergeleund, hopend dat het overwaait. Mijn tweede gedachte was: laat maar komen. Mensen slapen buiten in Ter Apel, zij moeten gewoon opgevangen worden.”

Ondertussen bijt de harde kern tégen het azc zich almaar vaster in de discussie. Een maand geleden richtte de onvrede in het dorp zich nog op het Rijk, nu is dat de gemeente. „Vorige maand hadden we idee dat gemeente aan onze kant stond.”, zegt Hennie de Haan, spreekbuis van de actievoerende Albergenaren. „Ze beloofde ons dat ze alles zou doen om een azc voor 300 asielzoekers te voorkomen.” Dat is gebeurd, erkent De Haan, maar ze stelt dat juist een eindtijd heel belangrijk is. „Ik mis begrip en erkenning voor wat zulke dwang met gewone mensen doet. Niet na één gesprek met COA en ministerie, zonder te overleggen met de achterban of de raad.”

De Haan gaat verder: „Door de raad voelen we ons trouwens wel serieus genomen.” Die nam recent een voorbereidingsbesluit over het hotel. Dat is een verklaring dat een bestemmingsplan wordt aangepast, tot die tijd mag het hotel niet meer worden gebruikt. Een juridisch adviseur waarschuwde het college dat zo’n besluit het verzet mogelijk zou verharden. Het besluit kan zorgen voor een vertraging van enkele maanden, maar voorkomt niet dat er een azc komt.

Bedreigingen

Een informatiebijeenkomst voor Albergenaren begin deze maand, verliep „enorm heftig”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Journalisten moesten aan het begin van die avond de zaal uit. De Haan en de gemeente willen niet zeggen wát er precies is gezegd, maar in een statement achteraf schrijft de gemeenteraad dat vertegenwoordigers van het COA en het college bedreigd werden. „Ontoelaatbaar” en „alle fatsoensnormen te buiten”, aldus de raad. De Haan vindt de bedreigingen „treurig”. „Sommige mensen herkennen zichzelf door dit alles niet meer”, zegt ze. „Een juffrouw barstte voor de klas in huilen uit, sommige mensen gebruiken inmiddels medicatie, een enkeling kan niet meer werken.”

Het noaberschap is nu een beetje zoek. Maar ik denk wel dat het terugkomt

Marian was er niet bij. „Het zijn de mensen die tegen zijn die naar die bijeenkomsten gaan. En ik weet niet of ik het aan zou durven.” Een van de gezichten van het protest, Albergenaar John de Vries, poseert op zijn Facebook-profielfoto sinds kort met een geweer en legerkleding, met de begeleidende tekst: „Alles komt goed schatje!!!”. Zijn pagina staat verder vol met verwijzingen naar de azc-discussie. „Ik denk dan: jongen, pas op”, zegt Marian. „Ook voor jezelf.”

Ze denkt dat Albergenaren, na een tijd, heus anders naar het azc gaan kijken. Onderzoek van de universiteit in Groningen in 2020 staaft dat in ieder geval. Mensen die dicht bij een azc wonen, denken eerder positief dan negatief over asielzoekers, vergeleken met mensen die verder weg wonen.

Marian ziet nu dat angst en onwetendheid heersen. „De emotie begrijp ik, maar bijna iedereen in Albergen heeft het hier heel erg goed. Er is geld genoeg. Grote huizen. Het noaberschap is nu een beetje zoek. Maar ik denk wel dat het terugkomt.”