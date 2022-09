Armenië en Azerbeidzjan respecteren staakt-het-vuren, geen gevechten gemeld

Het is in de nacht van woensdag op donderdag rustig gebleven op de grens tussen Armenië en Azerbeidzjan. Dat meldt de Armeense Nationale Veiligheidsraad donderdag aan het Franse persbureau AFP. Beide landen lijken een staakt-het-vuren te respecteren dat eerder werd afgesproken. Dat de deze week uitgebroken gevechten vooralsnog zijn beëindigd, kwam mede dankzij „betrokkenheid van de internationale gemeenschap”, aldus Armenië. Onder meer Rusland, de Verenigde Staten en Frankrijk hebben geprobeerd te bemiddelen.

Lees ook deze analyse: Wat bezielt Azerbeidzjan om nu Armenië aan te vallen?

In de nacht van maandag op dinsdag viel Azerbeidzjan binnen met een grootschalig verrassingsoffensief in het zuiden van Armenië. Azerbeidzjan zette bij de aanval onder meer drones en mortiergranaten in. Daarmee escaleerde de situatie rond het grensgebied. Rusland, van oudsher een bemiddelende partij in de Kaukasus-regio, kondigde dinsdag vergeefs een wapenstilstand af: Armenië als Azerbeidzjan bleven elkaar beschuldigen van beschietingen. In totaal zouden ruim 170 militairen zijn gesneuveld: ruim honderd aan Armeense zijde en zeventig van de Azerbeidzjanse strijdkrachten.

De Azerbeidzjanse aanval — naar eigen zeggen een reactie op „Armeense provocaties” — was verrassend, omdat er twee weken geleden nog vredesgesprekken in Brussel plaatsvonden over onder meer gebiedsafbakening en een duurzaam staakt-het-vuren. Na het Azerbeidzjaanse offensief hebben de Franse president Emmanuel Macron en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken contact gehad met de Armeense president.