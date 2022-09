Is klimaatverandering oorzaak overvloedige regenval in Pakistan? Dat is onzeker

Het is onzeker of klimaatverandering de oorzaak is van de extreme regenval in Pakistan afgelopen juni en augustus. Ook politieke en sociale factoren in het land hebben ertoe bijgedragen dat de regenval tot zulke enorme overstromingen kon leiden.

Dat concludeert de World Weather Attribution in een analyse van de ramp, waarbij een derde van het land onder water kwam te staan. Het team onderzoekt extreme weersgebeurtenissen, en brengt daarover snel een eerste analyse uit. Hun rapport over de Pakistaanse overstromingen verscheen deze donderdag.

Vanaf midden juni tot eind augustus werd Pakistan getroffen door uitzonderlijk heftige regens. Met name in het zuiden van het land, een regio met een steppeklimaat, was de neerslag extreem. In augustus viel er in de zuidelijke provincies Sindh en Balochistan respectievelijk 726 en 590 procent meer neerslag dan gemiddeld in die maand.

Opdraaien voor de schade

Al snel gingen stemmen op dat klimaatverandering een grote rol hierin had, en dat het rijke Westen (hoofdveroorzaker van het klimaatprobleem) zou moeten opdraaien voor de schade. In hun rapport sommen de onderzoekers die schade op: 1.500 menselijke doden en 750.000 stuks vee overleden, 1,7 miljoen huizen vernield, 18.590 scholen, 269 bruggen en 18.000 vierkante kilometer landbouwgebied verwoest. Eerste schattingen komen uit op een schade van circa 30 miljard euro, maar lopen waarschijnlijk verder op.

De onderzoekers concluderen nu dat de rol van klimaatverandering met grote onzekerheid omgeven is. Dat heeft onder meer te maken met de complexe meteorologische situatie in het gebied. „De natuurlijke variatie is heel groot”, zegt klimaatwetenschapper Sjoukje Philip van het KNMI, en een van de 26 onderzoekers die hebben bijgedragen aan het rapport. Zo bevindt Pakistan zich aan de westrand van het gebied waar van juni tot september moessonregens vallen, legt Philip uit. „Het ene jaar bereiken die Pakistan, het andere jaar niet.” Daarnaast zijn er invloeden van weerssystemen vanuit de Grote Oceaan en de Indische Oceaan. Het maakt het lastig, zegt Philip, om in die sterk schommelende omstandigheden een duidelijk signaal van klimaatverandering te ontdekken.

De onderzoekers concluderen dat de huidige extreme regenval een gebeurtenis van eens in de honderd jaar is. Maar ook dat is met grote onzekerheid omgeven.

Toename van irrigatielandbouw

Uit de diverse observaties die ze verzamelden concluderen ze dat de neerslag in Pakistan de afgelopen decennia wel is toegenomen. Maar hoeveel daarvan door klimaatverandering komt, is wederom onzeker. Het zou bijvoorbeeld ook te maken kunnen hebben met de toename van irrigatielandbouw, waarvoor grondwater wordt opgepompt – daardoor verdampt er meer water naar de lucht.

In hun rapport staan de onderzoekers ook stil bij de rol van politiek en planologie in Pakistan. Zo is er sinds de Britse koloniale tijd een systeem aangelegd dat overtollig regenwater snel de steden uitvoert, richting het platteland. Met de aanleg van dammen en sluizen is er sterk ingegrepen in de stroming van de Indus en de afvoer van sediment. Het heeft ertoe geleid dat sommige gebieden in het Indus-bekken makkelijker overstromen. Daarnaast wordt nog steeds gebouwd in overstromingsgevoelige gebieden, en de huizen zijn er doorgaans van leem. Met name vrouwen zijn kwetsbaar omdat in sommige gebieden de opvatting heerst dat ze zich niet mogen mengen tussen mannen, wat het vluchten naar schuilplaatsen lastig maakt.