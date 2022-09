Zes poldermocro’s in Marokko en een mocromeisje dat de rollen keihard omdraait

Stel: je wil zes in het buitenland geboren en getogen mensen laten kennis maken met hun Nederlandse roots. Akkoord? Waar neem je die dan mee naar toe? Amsterdam? De Zaanse Schans? Doetinchem? Oost-Groningen? Of toch Tilburg? Noem één plek in Nederland waar alle oorspronkelijke Nederlanders zich thuis voelen. Ik kon ’m niet verzinnen. In Poldermocro’s neemt presentator Sahil Amar Aïssa zes Marokkaanse Nederlanders mee naar Marakkech. Niet Nador, niet Tétouan, niet een dorpje in het Rif-gebergte. Nee Marakkech. Toeristisch, Arabisch, grootstedelijk. De zes wonen in Nederland, maar voelen zich Marokkaans. Zijn ze zomers met vakantie in het land van hun ouders, dan worden ze gezien als tata’s. Ze zijn verkaast, te Hollands. Ze zijn poldermocro’s.

De programmamakers hebben duidelijk hun best gedaan zes totaal verschillende types bij elkaar te krijgen. We hebben Tarik (26), de alfa-Berber. Dominant, spraakzaam, onder TikTokkers bekend om z’n bijdehante filmpjes. Ayoub (20) zit ook op TikTok, maar met minder goed bekeken dansfilmpjes. Aziz (28) is de enige die in Marokko is geboren, in Rabat. Nu woont hij in Heiloo met z’n vriend en toy-poedel. Yasmine (26) met haar blonde pruik en nepwimpers zou volgens de anderen net zo goed „een Kimberley” kunnen zijn. Ze studeert in Leiden en spreekt vloeiend Japans. Er is nog een Yasmine (21), bekend van haar Marokkaanse kookfimpjes op TikTok die ze in recordtempo inspreekt. Meryam (19) uit de Achterhoek draagt als enige een hoofddoek.

In de eerste aflevering op dinsdag worden de kandidaten ingevlogen met een ontzaglijke hoop bagage voor die drie weken Marokko. Moet een hoop gedoe geweest zijn trouwens in de montage om alle merknamen op hun tassen en T-shirts te blurren. Met z’n zessen verblijven ze in een riad, en ieder voor zich gaat op zoek naar hoe is het om Marokkaan te zijn in Marokko. Met de onderlinge dynamiek zit het wel goed, de vlam vliegt al in de pan als Tarik heel zeker denkt te weten dat Aziz met zijn „geaardheid” niet welkom zal zijn in de dorpen in het Noorden. Yasmine vindt dat Aziz „wordt gereduceerd tot zijn homo-zijn”. Raad eens wie deze verbale veldslag verliest?

Sihame klopt

Nee, dan Sihame. Een serie geschreven door Achmed Akkabi die ook Mocro Maffia bedacht én erin speelde. Sihame is rauw, het is realistisch, keihard en gewelddadig, en verrassend goed. Dat komt in de eerste plaats door Ahlaam Teghadouini, de actrice die Sihame speelt, een Haagse scholiere en kickbokser die door een groep jongens wordt geëxposed op internet met een seksfilmpje. Denk nou niet dat Sihame de cliché moslima is met een hoofddoek, ze is een weerbarstig, vernederd meisje dat haar woede omzet in wraak. En hoe. In de eerste drie afleveringen alleen al zag ik, door mijn vingers, slagwapens, messen en een spijkerpistool voorbij komen.

Wat de serie goed maakt, is dat het klopt. Dat heb ik even moeten navragen bij de thuiswonende straatjeugd, maar zo wordt er gedaan en gepraat op de pleinen in de steden. Ja, er wordt lachgas gedaan, gehandeld in patta’s (schoenen) en er worden (naakt)filmpjes gemaakt om meisjes mee te chanteren. Heus niet altijd en door iedereen, maar het gebeurt. Het goede zit ook in de details. Sihames zusje dat standaard airpods in haar oren heeft onder haar khimaar (lange hoofddoek) om maar niet te horen wat Hollanders op straat naar haar roepen. Sihame die haar bedekte zusje pesterig een „ninja” noemt. De scotoe (politie) die gewantrouwd wordt. De scooters.

„Mij moet je niet hebben”, krijst ‘Flesje’ als Sihame zijn hand aan een stoel spijkert. „We lijken allemaal op elkaar.” Slim, je verdedigen met een vooroordeel. Alle poldermocro’s onder één petje.