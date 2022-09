Het verdelen van de pensioenmiljarden is een mega-operatie. Wie krijgt wat?

Nu valt de ophef nog mee, maar blijft dat ook zo?

Zo’n 1.500 miljard euro aan pensioengeld gaat opnieuw verdeeld worden. Geld dat nú al van miljoenen werkenden en gepensioneerden is. Zij hebben het de afgelopen decennia gespaard, samen met hun baas, en nu zit het in één grote, collectieve pot bij hun pensioenfondsen.

Dat gaat veranderen: de komende jaren gaat ieder pensioenfonds zijn collectieve pensioenvermogen opknippen in persoonlijke potjes. Althans, dat wil het kabinet. Donderdag debatteert de Tweede Kamer met minister Carola Schouten (Pensioenen, ChristenUnie) over de wetswijziging die deze verandering regelt. Als de wet wordt aangenomen, krijgen fondsen tot 2027 de tijd om het pensioengeld te verdelen over de persoonlijke potjes.

De meest heikele kwestie: wie krijgt welk deel van de pot? Hoe kan die eerlijk en transparant worden verdeeld, zonder hooglopende discussies tussen jong en oud?

De Raad voor de rechtspraak vreest een hausse aan rechtszaken van mensen die vinden dat ze recht hebben op meer. Met een mogelijke „ontregeling van het civiele rechtspraaksysteem” als gevolg.

De veranderingen hebben nu eenmaal „ingrijpende financiële gevolgen” voor mensen, schreef de koepelorganisatie in reactie op het wetsvoorstel.

Voor de hoofdlijnen van de nieuwe pensioenregels is vrij brede steun. Ze komen voort uit het pensioenakkoord van 2019, tussen het vorige kabinet, vakbonden en werkgeversclubs. Naast de vier regeringspartijen zijn ook PvdA, GroenLinks en SGP positief over de uitgangspunten. Zij zijn hard nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Maar deze partijen hebben ook stevige kritiek. „De wet is nog niet af”, zei Kamerlid Senna Maatoug (GroenLinks) maandag in een debat.

Nieuw pensioen Wat verandert er? De pensioenhervorming raakt de aanvullende pensioenen, waar werknemers via hun werkgever voor sparen bij een pensioenfonds. Daarnaast blijft het basispensioen, de AOW-uitkering intact.

De pensioenfondsen blijven bestaan, maar gaan hun ene, gezamenlijke pensioenpot opknippen in persoonlijke pensioenpotjes per deelnemer.

Pensioenfondsen doen geen toezeggingen meer over de hoogte van de toekomstige uitkering. Het vermogen dat je nú opbouwt staat centraal.

De pensioenopbouw in je jonge jaren gaat zwaarder wegen dan die op latere leeftijd.

Het nieuwe pensioen beweegt sneller mee met de stand van de financiële markten.

Wat is eerlijk?

De kern van het nieuwe systeem: pensioenfondsen hoeven hun beleggingswinsten veel minder op te potten dan nu. Daardoor profiteren werknemers en gepensioneerden direct van die winsten, maar ze zullen ook tegenvallers sneller voelen. En er komen dus individuele potjes, die het pensioen persoonlijker en duidelijker zouden moeten maken.

Maar hoe die huidige, grote pensioenpotten precies verdeeld moeten worden? Daar is nog volop discussie over. Want wat is eerlijk?

Op die vraag is eigenlijk geen objectief antwoord mogelijk, zegt actuaris en econometrist Agnes Joseph. Zij geeft voor Achmea Pensioenservices advies aan pensioenfondsen. Het probleem: niemand kan zeggen hoeveel geld uit de grote pensioenpot op dit moment een bepaalde werknemer toebehoort.

Het systeem werkt nu nog andersom: met toekomstbeloftes. Werknemers bouwen iedere maand een ‘aanspraak’ op: een klein stukje van een toekomstige uitkering. Het pensioenfonds moet daarna zorgen dat er genoeg geld voor is, in de grote, anonieme pensioenpot.

In het nieuwe stelsel draait het juist om de euro’s die nú in je persoonlijke pot zitten. Er wordt slechts voorzichtig voorspeld hoe hoog je toekomstige uitkering wordt.

Dat betekent dat straks, bij het Grote Opknippen, alle aanspraken (en alle huidige uitkeringen van gepensioneerden) worden teruggerekend naar de harde euro’s die in de persoonlijke pensioenpotten komen.

Black box

Wat de discussie over het opknippen zo lastig maakt, zegt actuaris Joseph, is dat deze berekening niet alleen op een „feitelijk juiste manier” moet gebeuren, maar dat de sommen ook niet te ingewikkeld moeten worden: „Je moet mensen kunnen uitleggen op welke manier het gebeurt.” Want het is hún geld.

Ze vindt dat het wetsvoorstel daar onvoldoende in slaagt. Dat geeft fondsen de keuze uit twee rekenmethodes, die allebei totaal verschillend kunnen uitpakken voor verschillende mensen. Ook emeritus hoogleraar economie Casper van Ewijk vindt dat niet slim. „Mensen die ontevreden zijn met de uitkomsten, zullen dan tegen het fondsbestuur zeggen: reken die andere methode ook maar uit.” In de hoop dat ze daarmee een groter deel van de pot krijgen.

Beide deskundigen vinden het verstandiger als het kabinet één rekenmethode voorschrijft aan de pensioenfondsen. Ook een Tweede Kamermeerderheid lijkt daarvoor te voelen.

Als mensen nauwelijks inspraak hebben bij zo’n grote verandering, dan is dat slecht voor het vertrouwen Agnes Joseph econometrist

Vooral de complexe ‘VBA-methode’ ligt onder vuur. Daarin voorspelt een pensioenfonds voor iedere werknemer hoeveel pensioengeld diegene daadwerkelijk zou krijgen in de toekomst, onder de huidige regels – in duizenden verschillende economische scenario’s. Al die uitkomsten samen worden teruggerekend naar één waarde in het hier en nu. Dat bedrag krijg je in je pensioenpot.

Deze methode is „erg ingewikkeld”, zegt Van Ewijk. Joseph noemt het een „black box”. Om deze toekomstvoorspellingen te doen, moet het pensioenfonds namelijk talloze aannames maken. Hoe hoog zijn de toekomstige premies? Hoeveel werkgevers en werknemers gaan zich nog bij het fonds aansluiten? Wat is hun gemiddelde leeftijd over veertig jaar? „Daar ga je processen over krijgen”, zegt Van Ewijk.

Deskundigen en Kamerleden zijn meer gecharmeerd van de ‘standaardmethode’. Die lijkt sterk op de manier waarop werknemers nu al hun opgebouwde pensioen kunnen verhuizen van het ene fonds naar het andere. De kern ervan: met de actuele rente wordt gekeken hoeveel je pensioenaanspraken nu waard zijn. Dat krijg je in je pensioenpot.

Maar: fondsbesturen krijgen na het gebruik van de standaardmethode óók nog de vrijheid naar eigen inzicht met geld te schuiven tussen verschillende groepen – tot maximaal 5 procent van het fondsvermogen.

Het fondsbestuur moet daarbij een „evenwichtige belangenafweging” maken. Maar wat is ‘evenwichtig’ precies? Dat staat niet in de wet. „Ik vind dat wij daar een beslissing over moeten nemen”, zei PvdA’er Henk Nijboer maandag. „We kunnen moeilijk zeggen: uw pensioenfonds vond het evenwichtig dus wij trekken onze handen ervan af.” Ook GroenLinks en zelfstandig Kamerlid Pieter Omtzigt vinden deze eis te vaag.

Parlementaire enquête

Ook is er veel kritiek op de weinige bezwaarmogelijkheden die deelnemers hebben. Als veel werknemers en gepensioneerden in het oude stelsel willen blijven, hoeft een fondsbestuur niets met hun bezwaren te doen. Meerdere Kamerleden hebben daar bedenkingen bij, evenals Agnes Joseph. „Als mensen nauwelijks inspraak hebben bij zo’n grote verandering, dan is dat slecht voor het vertrouwen.”

Tot nu toe is er weinig publieke aandacht voor de nieuwe pensioenwet, die inclusief toelichting meer dan vierhonderd A4’tjes dik is. Maar Kamerleden realiseren zich hoe snel dat kan omslaan, als de ingewikkelde mega-operatie eenmaal begint. Dan moet alles vlekkeloos verlopen. Maatoug: „Ik denk dat niemand hier erop zit te wachten dat het flink misgaat en dat we een volgende parlementaire enquête moeten gaan voorbereiden.”

Daarom heeft de Tweede Kamer uitzonderlijk veel tijd uitgetrokken om de wet te bespreken. Maandag spraken de Kamerleden er al meer dan elf uur over, donderdag wordt dat debat voortgezet en komt minister Schouten aan het woord. Nu al is duidelijk dat dit niet het laatste debat zal zijn.