WHO: zeker 17 miljoen mensen in Europese regio kampen met long covid

Zeker 17 miljoen mensen in Europa en omliggende landen kampten in 2020 en 2021 met long covid – ze hielden tot drie maanden na een corona-infectie langdurige klachten. Dat becijferde de Universiteit van Washington voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daarbij baseerde de universiteit zich op een lijst met symptomen die de WHO in oktober 2021 opstelde.

Regiodirecteur Europa van de WHO Hans Kluge, zegt dat er nog veel te leren is over long covid, over „hoe het zich presenteert in gevaccineerde versus niet-gevaccineerde populaties en hoe het herinfecties beïnvloedt”. De dinsdag gepubliceerde cijfers benadrukken volgens hem een „dringende behoefte aan meer analyse, investeringen, ondersteuning en solidariteit met degenen die deze aandoening ervaren”. De Europese regio omvat voor de WHO 53 landen, waaronder ook Rusland en enkele Centraal-Aziatische landen als Kazachstan en Turkmenistan.

Uit het onderzoek blijkt dat over de hele wereld een krappe 145 miljoen mensen in de eerste twee jaar van de pandemie leden aan een van de drie voornaamste clusters van symptomen van long covid: vermoeidheid met lichamelijke pijn en stemmingswisselingen, cognitieve problemen en kortademigheid. De meeste mensen herstellen volledig na een coronabesmetting, maar naar schatting ontwikkelt 10 tot 20 procent van de mensen langdurige klachten na corona.

Christopher Murray, directeur van het insituut dat het onderzoek voor de WHO uitvoerde, benadrukt het belang van kennis over de aandoening en de wijdverbreidheid ervan. „Miljoenen mensen blijven pijn lijden vanwege de aanhoudende impact van Covid-19 op hun gezondheid.” Overheidsinstanties zouden volgens Murray ondersteunende diensten voor long covid-patiënten moeten ontwikkelen en werkgevers zouden voorzieningen voor mensen met long covid moeten instellen.

