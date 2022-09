West Virginia voert als tweede staat strenge abortuswet in

In de Amerikaanse staat West Virginia is dinsdag een strenge wet aangenomen die abortus in bijna alle gevallen verbiedt. Dat melden diverse Amerikaanse media. Door de nieuwe wet wordt abortus in de eerste dagen van de zwangerschap verboden. Er zijn wel een aantal uitzonderingen, namelijk voor slachtoffers van verkrachting of incest of bij zwangerschappen waarbij de gezondheid van de moeder in gevaar is.

Eind juni werd het nationale recht op abortus in de VS afgeschaft, toen het Amerikaanse Hooggerechtshof de baanbrekende uitspraak Roe v. Wade uit 1973 terugdraaide. Sindsdien mogen Amerikaanse staten zelf beslissen welke regels er voor abortus gelden. West Virginia is na Indiana te tweede staat die een zeer strenge anti-abortuswet invoert. Andere staten hebben geprobeerd een dergelijke wet in te voeren, maar lukten het tot dusver niet.

Gevangenisstraf

In de nieuwe wet staat dat abortus al vanaf een paar dagen na conceptie verboden is. Alleen minderjarigen die het slachtoffer zijn geworden van verkrachting of incest mogen nog tot uiterlijk veertien weken zwangerschap een abortus ondergaan. Bij volwassenen in dezelfde situatie mag dit tot uiterlijk acht weken. Ook moeten slachtoffers een politie-aangifte kunnen laten zien.

Tijdens een eerdere zitting in juli werd ook over een anti-aborutswet gesproken. Toen werd men het er niet over eens of abortusaanbieders gevangenisstraf moesten krijgen. Dat is nu wel in de wet opgenomen. De abortus moet verplicht worden uitgevoerd door een arts die daartoe bevoegd is. Andere aanbieders kunnen hun werkvergunning kwijtraken of lopen dus het risico op gevangenisstraf.

Lees ook: Hof plaatst VS met abortusuitspraak een halve eeuw terug in de tijd