Het unieke talent van striptekenaar Nick Drnaso

In Acting Class, de derde graphic novel van de Amerikaan Nick Drnaso (1989), is veel ongemak voelbaar. Een groepje sociaal onhandige types meldt zich aan voor een soort improvisatie-theaterklasje „dat je anders naar dingen wil laten kijken”. Hun leraar is een vreemde charlatan die zich ongepast gedraagt en de groep benadert alsof ze niet helemaal in orde zijn. Waarom? Dat is aan de lezer zelf. Drnaso voedt ons eerst met wantrouwen en laat daarna de personages op ons los. Het levert een fascinerend kunststukje op, waarbij veel onuitgesproken blijft. Drnaso laat zijn publiek evengoed improviseren.

Acting Class steekt geraffineerd in elkaar. Hoewel Drnaso zijn pagina’s staccato en saai uitwerkt – met emotieloze, vrij identieke figuren in een eentonige omgeving – weet hij met minimale middelen toch slim te switchen tussen de gebeurtenissen tijdens het improvisatie-klasje naar het echte leven. Als de groep bijvoorbeeld moet spelen dat ze op een feestje zijn, verandert Drnaso stilletjes de omgeving. Ineens ziet de lezer de figuren in hun dagelijkse doen. Zo kantelt het perspectief van de rol die ze spelen naar de rol die ze leven, en blijkt die afstand veel geringer dan je verwacht. Intrigerend wordt het als de leraar zich ertussen wringt: zijn adviezen en vragen raken zowel het spel als het dagdagelijkse.

Booker Prize

Met zijn vorige graphic novel, het indrukwekkende Sabrina, stond Drnaso in 2018 op de longlist van de Booker Prize, een noviteit voor een beeldverhaal. Met de nominatie bevestigde de jury dat Drnaso serieuze onderwerpen niet uit de weg gaat: Sabrina handelt over de vermissing van een jonge vrouw en de impact die dat heeft op de achterblijvers. Die worden door de massa gegeseld met complottheorieën en verdachtmakingen. Sabrina was én is angstaanjagend actueel.

Complottheorieën en improvisatie-theaterlessen in een onderkoelde tekenstijl: fragment uit ‘Acting Class’ van Nick Drnaso Beeld uit besproken boek

Drnaso leunt met Acting Class minder prominent op ingrijpende maatschappelijke kwesties, al verwijst de dubbelrol van de excentrieke theaterdocent uit het verhaal naar het huidige slagveld van waarheidsvinding en feitenvrijheid. Naarmate het verhaal vordert, worden zijn opvattingen grilliger en lijken minder van doen met zijn lesmethoden. Is het leven werkelijk zoals wij dat meemaken of zien we het verkeerd en worden we voorgelogen door mensen die het slecht met ons voorhebben? De docent, die gaandeweg steeds meer sektarische trekjes vertoont, weet die spanning knap te kanaliseren. De lezer herkent de verwijzingen.

Onderkoeld en hinderlijk

Drnaso geeft geen antwoorden. De leden van het theatergroepje doen dat evenmin, die bewegen als autonome radertjes in een groter geheel. Geen van hen weet uit zichzelf tot de kern door te dringen: ze leven hun onhandige, anonieme leventjes en zijn niet in staat zich daaraan te ontworstelen. De lessen helpen er ook niet bij, ook al wordt daar aanvankelijk op ingezet. En dan nog, Drnaso voelt zich niet geroepen om iets uit te leggen of te verklaren. De lezer ziet dingen ontstaan, gebeuren en weer verdwijnen.

In het internationale striplandschap is Drnaso een unieke stem. Met zijn onderkoelde tekenstijl, die zich in de jaren amper ontwikkelde, weet hij alle aandacht op de verhaallijnen en de personages te richten. Het lezersoog wordt via tekstballonnen over de pagina’s gestuurd, maar pikt net genoeg op van de tekeningen om iets van ongemak te beleven - alsof je op de tocht zit of door een te felle lamp met je ogen knijpt. Die hinder hoort erbij, Drnaso wil je het verhaal laten voelen.



Nick Drnaso: Acting Class Granta. 268 blz. € 27,50 Acting Class Granta. 268 blz. € 27,50 ●●●●●

