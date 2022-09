VVD is tegen het huizenplan van De Jonge, D66 heeft twijfels

De Tweede Kamerfractie van de VVD is tegen het plan van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) om gemeenten meer ruimte te geven hun eigen inwoners voorrang te geven op de woningmarkt. Dat bevestigt de VVD woensdag op Twitter naar aanleiding van een bericht in de Telegraaf. VVD-Kamerlid Peter de Groot noemde het wetsvoorstel „een brug te ver”, omdat het de vrijheid bij de verkoop van een woning te veel inperkt. D66 wil meer uitleg.

Hugo de Jonge wil dat gemeenten de helft van de beschikbare huurwoningen kunnen toewijzen aan mensen met „lokale binding”. Nu is dat nog een kwart. De Jonge wil de regeling ook laten gelden voor koopwoningen tot 355 duizend euro. In het wetsvoorstel staat daarnaast dat gemeenten „vitale beroepsgroepen” mogen aanwijzen die voorgaan op de woningmarkt, zoals leraren, verpleegkundigen of politieagenten.

D66 steunt „de intentie” van het plan, schrijft Kamerlid Faissal Boulakjar in een reactie aan NRC, maar vindt het „opvallend” dat het percentage woningen met voorrang naar 50 procent gaat. Eind vorig jaar wilde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) dat dat 30 procent zou worden. Daar waren gemeenten al blij mee, schrijft Boulakjar. „Waarom Hugo de Jonge het percentage nu ophoogt, wil ik nader onderbouwd zien.”

Lees ook Minder hoge overbiedingen, meer woningen te koop: wat zeggen de NVM-cijfers?