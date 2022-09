Voor Oranje-opponent Ecuador dreigt WK-diskwalificatie

Het Nederlands elftal treft mogelijk Chili in plaats van Ecuador op het WK deze winter. Donderdag besluit de FIFA over een eventuele diskwalificatie van het Ecuadoriaans team vanwege verdediger Byron Castillo. De Britse krant Daily Mail schrijft op basis van bandopnamen dat Castillo is geboren in Colombia in plaats van Ecuador. De speler moet zich donderdag verantwoorden op een hoorzitting in het Zwitserse Zürich.

Chili claimt dat Ecuador zich op onrechtmatige wijze heeft geplaatst voor het WK in Qatar. Omdat Castillo in Colombia is geboren en niet in Ecuador had hij dat land volgens de Chilenen niet aan de toernooikwalificatie mogen helpen. Aanvankelijk ging de FIFA daar niet in mee, maar Chili heeft beroep aangetekend tegen die uitspraak.

Ecuador gaat uit van een goede afloop. „Dit baart mij geen zorgen. De kwestie is al vier jaar bekend”, aldus de vicepresident van de bond tegen de Chileense krant La Tercera. De Ecuadoriaanse bond bepleit dat de papieren van Castillo in orde zijn als staatsburger van het land.

Als de FIFA Ecuador niet uitsluit bij WK, speelt het land op 20 november de openingswedstrijd tegen gastland Qatar. Een dag later neemt Oranje het in diezelfde groep op tegen Senegal. Het Nederlands elftal komt in principe op 25 november uit tegen Ecuador. Mocht de FIFA ervoor kiezen om Chili af te vaardigen, dan treft Nederland dezelfde tegenstander als in 2014. Ook toen was Louis van Gaal bondscoach. Oranje won met 2-0 door treffers van Leroy Fer en Memphis Depay.