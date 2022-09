Wim Ruska! We waren hem al bijna vergeten, maar hij verdient een beter lot. Na alle artikelen en indrukwekkende tv-documentaires – met name die van Twan Huys over Ankie Spitzer – over het gijzelingsdrama van de Olympische Spelen in München in 1972 werd ik toch nog verrast door een artikel van Jaap Visser over Ruska in Het Parool.

Ruska (1940 – 2015) was een Amsterdamse judoka die op die Spelen twee gouden medailles won. Een grandioze prestatie, maar terwijl Anton Geesink acht jaar eerder levenslange roem oogstte met olympisch goud, verdween Ruska in de vergetelheid. Hij was op het verkeerde moment olympisch kampioen geworden. Er verscheen in 2011 wel een biografie over hem, maar wie was nog in hem geïnteresseerd?

In Het Parool vertelt zoon Michael over zijn vader. Hoe streng en hard hij kon zijn („Ik heb serieuze knallen van hem gehad”) en hoe miskend hij zich voelde, maar dat hij die miskenning ook te wijten had aan zijn ongemakkelijke omgang met de pers.

Het artikel herinnerde me aan het feit dat ik in hetzelfde olympische schuitje had gezeten als Ruska. Als jonge journalist in een verslaggeversteam van grote provinciale kranten had ik de triomf van Ruska van nabij meegemaakt en beschreven. Net als Ruska was ik na de dramatische gijzeling, waarbij elf Israëlische atleten omkwamen, in München gebleven. In mijn herinnering zijn alle journalisten toen gebleven, ook degenen, zoals ik, die vonden dat de Spelen na het bloedbad onmiddellijk beëindigd moesten worden.

Journalisten moeten altijd blijven, vinden ze zelf, want wie zou anders de feiten moeten weergeven? Daar zit veel in, maar toch blijft er iets knagen als je leest wat er met Ruska na die Spelen gebeurde. Hij werd ‘gecanceld’, zou je nu zeggen, door de samenleving. Na terugkomst kreeg hij geen onthaal op Schiphol en geen huldiging in zijn stad, Amsterdam. Pas maanden later kon er een gemeentelijke onderscheiding af.

Hoewel maar een handvol Nederlandse deelnemers de Spelen verliet, kreeg Ruska de volle laag van het maatschappelijke misprijzen omdat hij was gebleven. Hij is daar nooit meer overheen gekomen. Hij werd judocoach, uitsmijter op de Wallen en begon een sportschool, maar alles leek te mislukken. In die jaren heb ik hem nog één keer gebeld met het verzoek om een interview, maar hij weigerde kortaf.

Voor de journalisten die in München waren gebleven, was er achteraf bezien weinig reden voor voldoening. Ja, zij moesten „de feiten weergeven”, maar welke? Alleen de sportieve feiten, de Ruska-feiten, want de feiten van de terroristische aanslag werden door de autoriteiten verdoezeld. Het was in München één grote oefening in journalistieke machteloosheid. Veel persconferenties, geen feiten. De ware toedracht ging de Duitse doofpot in omdat er veel geblunderd was door de gezagsdragers en de politie.

Ankie Spitzer, weduwe van de vermoorde Israëlische deelnemer André Spitzer, vertelde in de documentaire van Huys dat zij vijftig jaar heeft moeten wachten voor ze inzage kreeg in de Duitse dossiers. Toen pas werd haar duidelijk hoe en door wie haar man was gedood. Vergeleken met haar kon Ruska zich nog gelukkig prijzen met zijn gouden medailles, toch restte er ook voor hem na München vooral verbittering. München ’72 kende alleen maar verliezers.