Veel ‘coronapuppy’s’ bij de hondenopvang. ‘Baasjes weten niet altijd waar ze aan beginnen’

Ruwharige teckel Pim springt op schoot. Een beagle en een husky duwen hun snuit in een rugzak. „Niet je tas op de grond laten staan”, waarschuwt Annemieke Mans van hondendagopvang Bello. „Hier lopen reutjes rond die hun poot optillen.”

Elf honden, waaronder een straathondje uit Italië scharrelen deze woensdag over het terrein van de hondencrèche aan de Gordelweg in Rotterdam. In 2018 opende Mans om financiële overwegingen de dagopvang bij hondenspeeltuin Bello. Alleen van de speeltuin kon ze niet leven. De eerste maanden ging een handvol hondjes naar de opvang. Al snel werd het drukker.

Na de eerste coronagolf, najaar 2020, liep het pas echt storm. „Toen stonden er bijna veertig honden op de wachtlijst. Er kon geen hond meer bij.” Destijds waarschuwde zo op de website dat ze geen nieuwe honden meer kon plaatsen of op de wachtlijst kon zetten. Die wachtlijst is geslonken tot ruim tien honden. Nieuwe honden opvangen gaat niet zomaar. Ze komen drie weken wennen, er wordt gekeken of ze sociaal genoeg zijn en of er een klik is met de groep. De opvang kost 17,50 euro per dag.

Onder de nieuwkomers zitten ‘coronapuppy’s’. Door het verplichte thuiswerken was er opeens tijd voor een hond, hoorde Mans vaak. „Baasjes weten niet altijd waar ze aan beginnen. Dat was al zo, tijdens corona zijn dat er wel meer geworden.” Nu worden veel hondeneigenaren weer op kantoor verwacht en is er opvang nodig. Gemiddeld komen de honden twee dagen in de week bij Bello.

Nieuwe honden komen bij Bello eerst drie weken wennen. Foto Aurélien Goubau Foto Aurélien Goubau

Gezelligheid

Hoeveel honden er afgelopen jaren bijkwamen in Rotterdam is niet bekend. Uit landelijke cijfers van brancheorganisatie Divebo, blijkt dat tijdens de pandemie (2020-2021) 80.000 Nederlandse huishoudens een hond namen. De belangrijkste reden: gezelligheid. 5 procent van de honden gaat naar de dagopvang.

Het aanbod in Rotterdam is de afgelopen jaren fors gegroeid. De stad telt inmiddels 51 hondenopvang en -uitlaatservices. Vijf jaar geleden waren dat er nog 35, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

Bij Daisy’s Daycare tegenover Rotterdam The Hague Airport rennen 120 honden rond over het zanderige terrein. Juni vorig jaar opende Daisy Giezekamp de dagopvang. Bij de hondencrèche is het mogelijk de hond te brengen (16,50 per dag) of deze thuis op te laten halen (20 euro). Giezekamp heeft ook een uitlaatservice. Als de honden in de dagopvang verplicht rusten, worden 24 andere honden uitgelaten.

Het gros van de honden kwam tijdens de pandemie. „Ongeveer zestig honden zijn drie jaar of ouder. De rest is jonger. We hebben momenteel een heleboel tweejarigen. Lekker druk, want dat zijn nu allemaal pubers.” Sinds maart dit jaar, toen alle coronamaatregelen werden opgeheven, is de opvang regelmatig vol. „Vaste klanten nemen een extra dagje omdat ze weer vaker naar kantoor moeten.”

Onderschat

Een deel van de eigenaren heeft goed nagedacht voor de aanschaf van een ‘coronapuppy’, zegt Giezekamp. „Ze wilden al langer een hond, corona was een goed moment omdat het gezin dan veel thuis was.” Maar dat geldt niet voor alle nieuwe eigenaren. „We horen ook dat gezinnen kozen voor een hond omdat ze zich verveelden tijdens de lockdown of omdat een hond een goede stok achter de deur is om naar buiten te gaan. Een deel van de eigenaren heeft het onderschat. Een hond is meer werk dan ze dachten.”

Tijdens de pandemie namen 80.000 Nederlandse huishoudens een hond. Foto Aurelien Goubau

Het is anders als je 24 uur per dag tijd hebt voor je puppy of dat je tussen je werk door moet opvoeden. „Sommige eigenaren werden gek van hun puppy die op de kabels kauwden terwijl zij thuis aan het werk waren”, zegt Giezekamp. Toch deden slechts twee van haar klanten afgelopen jaar afstand van hun hond. „Bij mijn vorige werkgever, ook een dagopvang, zijn dit jaar twaalf honden herplaatst.”

Op het terrein van opvang Bello staat een groot zwembad, waar de honden bij warm weer in mogen. Mans laat een filmpje op haar telefoon zien van een zwarte terriër die rondzwemt met een tennisbal in zijn bek. „Pepper heeft hier leren zwemmen. Zo, op mijn arm het water in. Eerst durfde hij niet, maar zijn baasje appte laatst dat hij nu overal wil zwemmen.” Om het bad staat een groot hek. De viervoeters mogen alleen het water in onder begeleiding, want ook honden kunnen verdrinken.

Het zwembad wordt gebruikt voor de honden die in het asiel verblijven. Foto Aurélien Goubau

Zelfs als ik even naar de wc ga, blaffen of gillen ze Daisy Giezekamp Daisy’s Daycare

In het houten schuurtje op het terrein staan benches (hondenhokken), ’s middags is ook hier een of twee uurtjes rusten verplicht. Dat bleek lastig te zijn voor een aantal coronapuppy’s. „Die vinden het moeilijk om alleen te zijn, dat hebben ze niet geleerd. Zelfs als ik even naar de wc ga, dan blaffen of gillen ze.”

Trainer Daniëlle Post van hondenschool Hond op School heeft zelfs een speciaal traject mede ontwikkeld om honden te leren alleen te zijn: ‘Happy in je Uppie’. „Dit hebben we sinds zes maanden en daar hebben we maandelijks aanmeldingen voor.”

Meestal leert een puppy al om alleen te zijn. Door het thuiswerken en thuisonderwijs gebeurde dat niet. „Ja, soms gingen mensen in een andere kamer zitten, maar dat is niet vergelijkbaar met nu waarbij de kinderen weer naar school zijn en meer eigenaren weer gewoon naar een werkplek moeten.” Als een pup dat niet leert, levert dat later problemen op.

Nieuwsbrief NRC Rotterdam Het laatste nieuws en de beste stukken over de mooiste rotstad die er is Inschrijven