‘Uitgevers vinden vertalingen vaak een risico’

‘Heel goed dat je er toch sultane van hebt gemaakt”, zegt Margreet Dorleijn in een Utrechts café tegen haar collega Hanneke van der Heijden, nog voor ze haar stoel heeft aangeschoven. Er ontspint zich direct een korte discussie, zoals de vertaalsters van Turkse literatuur er door de jaren heen vele gevoerd hebben. Over associaties van woorden, en waarom de dochter van de sultan, beter sultane genoemd kan worden, in plaats van het westerse ‘prinses’.

De casus komt uit De nachten van de pest, de nieuwe roman van Orhan Pamuk, die grotendeels door Van der Heijden is vertaald naar het Nederlands. Dorleijn werkte aan een deel van de vertaling mee. In de afgelopen zestien jaar vertaalden Dorleijn en Van der Heijden gezamenlijk acht andere boeken uit het Turks: naast vier romans van Pamuk, ook werk van Oguz Atay, Elif Shafak, Halit Ziya Usakligil en een verhalenbundel. Voor hun werk krijgen ze donderdag de Martinus Nijhoff Vertaalprijs uitgereikt, de belangrijkste Nederlandse prijs voor vertalers, waar een geldbedrag van 35.000 euro aan verbonden is. Het juryrapport van het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat de prijs jaarlijks uitreikt, roemt het ambassadeurschap van Dorleijn en Van der Heijden voor de Turkse literatuur. „Hun Nederlands is lenig, vindingrijk en fraai.”

Hun eerste samenwerking gaat terug naar het begin van de eeuw. Ook toen werkten Dorleijn en Van der Heijden aan een vertaling van Pamuk, destijds in Europa nog een relatief onbekende schrijver. Dorleijn had net Het Zwarte Boek vertaald toen ze, direct erna, gevraagd werd voor een volgende vertaling. „Ik lag net uit te puffen”, herinnert ze zich. Ze had het door Van der Heijden vertaalde boek De Secretaris van Ahmet Altan gelezen en kon wel wat hulp gebruiken.

Samen vertaalden ze Ik heet Karmozijn, een boek dat zich goed leent voor een vertaling door meerdere vertalers. Per hoofdstuk is er één personage aan het woord, de personages komen steeds terug in het boek. Ze besloten de personages te verdelen.

„Zo gingen eventuele verschillen tussen ons op in de stijlverschillen tussen de personages”, zegt Van der Heijden.

In de daaropvolgende samenwerkingen verdeelden Dorleijn en Van der Heijden de tekst per hoofdstuk. Ze houden woordenlijsten bij, gaan met rood potlood door elkaars teksten en spreken regelmatig af om het over gemaakte keuzes te hebben. Samenwerking betekent dan ook niet dat het werk sneller gaat, vertelt Dorleijn. „Maar redacteuren hebben er misschien wel minder werk aan”, lacht Van der Heijden.

Afwijken

Een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking is volgens Dorleijn en Van der Heijden een vertaalvisie die in grote lijnen overeenkomt; over hoe je de stem van de auteur weergeeft. „Om weer te geven hoe iemand klinkt, moet je vaak juist een beetje van de oorspronkelijke tekst afwijken”, aldus Dorleijn. Beide vertaalsters vinden elkaar in hun aandacht voor de levendigheid van het Nederlands. Bij Van der Heijden gaat dat ver terug. Toen ze op de middelbare school Latijnse teksten moest vertalen, stoorde het haar dat de vertalingen vooral bedoeld waren om te laten zien dat je de brontekst beheerst. „Ik dacht altijd: daar zou je toch meer van kunnen maken.”

Tijdens hun studies Turks bleek dat inderdaad het geval. Dorleijn begon Pamuk te vertalen, Van der Heijden vertaalde met een aantal studiegenoten de feministische Turkse auteur Duygu Asena. Hebben ze ruim drie decennia en vele vertalingen later een pronkstuk in hun oeuvre? Het Leven in Stukken van Oguz Atay springt eruit, erkennen ze beiden. Het boek kwam in 1972 uit in Turkije en heeft vandaag de dag een cultstatus in het land. Het boek, waarin een ingenieur onderzoekt waarom zijn boezemvriend zelfmoord heeft gepleegd, brak met het (sociaal)realisme in de Turkse literatuur dat tot dan toe de boventoon voerde. Het beïnvloedde talloze schrijvers en wordt nog altijd veel gelezen. Dorleijn en Van der Heijden verzorgden in 2011 de eerste internationale vertaling.

Naast de experimentele vorm – Atay gebruikt ‘een symfonie van stemmen, gedachten en dromen’ om de hoofdpersoon te portretteren – zit het hem volgens Van der Heijden in de toon van het boek. Atay schrijft vanuit een hele sterke maatschappelijke betrokkenheid, maar zonder dat het een trucje wordt. „De vorm sluit goed aan bij de boodschap”, vertelt ze. „Je merkt dat hij oprecht heel erg kwaad is over hoe de wereld in elkaar steekt.”

„Maar die heftige gevoelens combineert hij wel met een soort ironische distantie”, vult Dorleijn aan.

Onder druk

Het Leven in Stukken was een bijzonder project, waar de vertalers drie jaar aan konden werken. Maar literaire vertalingen staan onder druk, constateren Dorleijn en Van der Heijden. Met name beginnende auteurs die publiceren in minder ‘grote’ talen komen moeilijk aan bod in het Nederlands. „Uitgevers vinden vertalingen vaak risicoprojecten, omdat er ook vertaalkosten betaald moeten worden”, aldus Van der Heijden. „Wat niet meehelpt, is dat uitgevers Turkse originelen niet kunnen lezen.” Daardoor zijn Nederlandse vertalingen vaak een selectie van wat er in het Engels of Duits is verschenen.

Dorleijn en Van der Heijden zien met lede ogen aan hoe veel talenstudies de afgelopen jaren uit het onderwijsaanbod zijn wegbezuinigd, en hoe taalverwerving verschraald is geraakt, ondergesneeuwd in regioprogramma’s, zoals met Turks aan de Universiteit Leiden gebeurde. De studenten van Dorleijn lezen, ook onder invloed van het onderwijsaanbod, steeds meer in het Engels. Het versterkt volgens Van der Heijden de „naar binnen gekeerdheid”, waarin vooral belangstelling bestaat voor zaken die in eigen land gebeuren. „Dat is gewoon jammer”, besluit Dorleijn, die met Van der Heijden vurig hoopt dat er „nieuwe, jonge stemmen” uit andere talen hun weg vinden naar het Nederlands.