Syrië getroffen door cholera-uitbraak

Syrië heeft te kampen met een zorgwekkende cholera-uitbraak. Volgens gegeven van de Verenigde Naties zijn al negenhonderd mensen door de besmettelijke ziekte getroffen en zijn er acht aan overleden sinds het begin van de uitbraak drie weken geleden. VN-functionarissen spreken van een „ernstige bedreiging” voor de hele regio.

De meeste gevallen hebben zich voorgedaan in de noordelijke stad Aleppo en de noordoostelijke plaats Deir el-Zour. De ziekte heeft zich waarschijnlijk kunnen verspreiden doordat mensen vervuild water uit de rivier de Eufraat hebben gedronken. Ook kan er cholera zijn ontstaan via gewassen van akkers die zijn besproeid met vervuild water uit de Eufraat.

Mee speelt ook dat de rivier ongewoon laag staat door langdurig uitblijvende regenval, extreem hoge temperaturen en het afdammen van de rivier stroomopwaarts in Turkije.

Riolering beschadigd

Als gevolg van de Syrische burgeroorlog is bovendien een groot deel van de riolering in het land beschadigd, zeker in Aleppo waar langdurig zwaar is gevochten en de wederopbouw maar langzaam op gang komt. In deze omstandigheden kan cholera, veroorzaakt door een bacterie, zich snel verspreiden.

„Dit is de eerste bevestigde cholera-uitbraak in recente jaren in Syrië”, aldus Richard Brennan, directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de VN, tegenover persbureau Reuters. „De geografische verspreiding is reden tot zorg, dus we moeten snel handelen.”

De autoriteiten hebben inmiddels ook ziekenhuizen in de hoofdstad Damascus gewaarschuwd om rekening te houden met de cholera-uitbraak. Brennan riep buitenlandse donoren op snel extra fondsen ter beschikking te stellen omdat de WHO ook al extra middelen aanwendt om cholera-uitbraken in Pakistan te bestrijden, veroorzaakt door de immense overstromingen daar.

