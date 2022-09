We zaten in een geparkeerde huurauto bij Ter Apelervenen, mijn collega Christiaan en ik. De hele ochtend hadden we gesproken met jonge mannen op het terrein voor het aanmeldcentrum – Idriss uit Soedan, Ezz uit Jemen, Jaafaar uit Syrië, de Koerdische Eyüp uit Turkije – en nu was het lunchpauze. Krentenbol, slok water, laptop op schoot, aantekeningen uitwerken.

Mijn blik viel op een felgroen streepje onderaan de zijruit. „Hee”, zei ik, „mos!” Het rubbergootje aan de buitenkant van het portier was veranderd in een mini-plantenbak met één flinterdun strookje mos. Ik maakte een foto, toen stapten we uit. Er kwam een bus om vluchtelingen naar Zoutkamp te brengen.

Die ochtend was ik van huis vertrokken met een knoop in mijn maag. Tot dan toe was ‘Ter Apel’ een abstractie geweest uit krantenkoppen, een plek waarover ik uitsluitend gelezen had in andermans reportages. Op veilige afstand had ik meegevoeld met anonieme asielzoekers – als biologieredacteur bevind ik me zelden in de frontlinie van menselijk leed.

Nu stonden we op het gras tussen het hek en de N366. Het was aangrijpender én alledaagser dan ik had verwacht. Vrijwilligers deelden mandarijntjes uit. Er werd gekaart, gerookt, geappt. Jaafaar zei dat hij in Syrië als journalist had gewerkt. „Een collega!” riep ik uit. Hij glimlachte. Geen van beiden benoemden we dat hij nu aan de andere kant stond van het nieuws.

Die avond kon ik de slaap niet vatten. Ik dacht aan Idriss, Ezz, Jaafaar, Eyüp – ze hadden hun namen in onze notitieboekjes geschreven, zodat ze correct gespeld in de krant zouden komen. Geen achternamen, ter bescherming. „Succes met alles”, had ik gezegd. Het klonk gratuit.

In bed bekeek ik de mosfoto. Het bleek Bryum argenteum te zijn. Zilvermos. Volgens de British Bryological Society „de meest algemene plant in spleten van oude auto’s”. De sporen waren via de lucht verspreid, en ontkiemd na een regenbui. Zilvermos is alomtegenwoordig, van de toendra op Antarctica tot koeienvlaaien op de Veluwe. Van golfresorts tot stoepranden.

„Overal ter wereld stappen mensen dagelijks op dit mos zonder het te beseffen”, aldus Zweedse biologen in een artikel uit 2008. Onbekend maakt onbemind. Ik dacht aan wat Ezz gezegd had: zolang zijn registratie niet rond was, „voelde het of hij niet bestond”. Een bestaan in de marge.

In haar boek Gathering Moss zingt bioloog Robin Wall Kimmerer de lof van mos. „Namen”, schrijft ze, „zorgen ervoor dat wij mensen relaties aangaan, met elkaar én met planten.” Iets of iemand bij de naam noemen creëert intimiteit, verbondenheid. Zonder naam is zilvermos een ongewenste vreemdeling, „bestreden met middelen als Moss-Out, Moss-B-Gone en X-Moss”. Mét naam verandert zilvermos in een vriend die overal opduikt. De sporen reizen zo makkelijk door de lucht „dat een New Yorkse Bryum kan eindigen in Hongkong”.

Grenzeloze bewegingsvrijheid: kom daar in Ter Apel maar eens om.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en schrijft elke woensdag een column op deze plek.

