De estafettestaking van machinisten en conducteurs de afgelopen weken heeft geloond. Afgelopen weekend werd een akkoord bereikt tussen NS-directie en vakbonden, dat nu aan de leden wordt voorgelegd. Voor de reiziger was de staking misschien vervelend, maar veelzeggender is dat dit loonconflict de terugkeer betekende van de klassieke vakbond die doet waartoe die op aarde is: pontificaal voor het belang van de werknemer gaan staan.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Want deze spoorstrijd staat voor veel meer. Overal zien werknemers hun lasten stijgen door hogere energieprijzen en duurdere dagelijkse boodschappen. Welk deel van de stijgende inflatie zijn werkgevers bereid te compenseren? Het kabinet wil zowel lage inkomens als lage middeninkomens structureel lastenverlichting geven, maar het is aan werkgevers om de lonen te verhogen, zeiden ministers Kaag van Financiën (D66) en Van Gennip van Sociale Zaken (CDA).

De spoorvakbonden eisten een automatische prijscompensatie. Daardoor zouden lonen meestijgen met de inflatie en de koopkracht gelijk blijven. Volgens de CNV-onderhandelaar is ‘inflatiereparatie’ inderdaad onderdeel van het akkoord dat nu voorligt: werknemers krijgen een vergoeding als de inflatie hoger uitvalt dan de ramingen van het Centraal Planbureau. Het akkoord bestaat verder uit een loonsverhoging van 8,45 procent (volgens de NS, de bonden houden het op 9,5 procent) in achttien maanden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli dit jaar, en een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur.

Daarmee hebben de NS-medewerkers een van de royaalste cao's van het jaar afgesloten. Dat is een felicitatie waard: de bonden hebben in de stakingsaverse Nederlandse polder de druk maximaal weten op te voeren. Helemaal vanzelf ging dat niet: Kaag zei begin deze week dat zij de top van de NS onder druk had gezet om mee te buigen met de bonden. „Het gaat nu niet om het rendement”, was de boodschap.

Die interventie is op zijn minst opmerkelijk te noemen. De NS is dankzij de (nasleep van) de coronacrisis een zwaar verlieslatend bedrijf, dat alleen dankzij overheidssubsidies zijn publieke taak kan blijven uitvoeren. Vaststaat dat de treinkaartjes volgend jaar niet dusdanig mogen stijgen om de nieuwe cao, die naar verluidt 100 miljoen euro kost, volledig te bekostigen. De staat zal dus extra moeten bijspringen, een luxe die niet ieder bedrijf gegeven is.

Daarbij is ook de timing van het cao-akkoord interessant. Het kabinet bezint zich nog op maatregelen om de burgers tegemoet te komen voor de sterk gestegen energieprijzen. Het heeft er alle schijn van dat die compensatie nog niet is meegenomen in de NS-cao.

Wat blijft staan is dat niet alleen de staat, maar ook het bedrijfsleven een bijdrage zal moeten leveren aan de inflatiereparatie. Het CPB en ook De Nederlandsche Bank lieten eerder al weten dat door de bank genomen die ruimte er is op de balansen van veel bedrijven.

De marges zijn echter smal: een volledige inflatiecorrectie kent in zichzelf grote risico’s voor de inflatie voor komend jaar. Hogere lonen leiden tot meer financiële armslag en dus een hogere vraag. Die drijft de prijzen verder op, die toch al omhoog moesten om de hogere lonen te financieren. Hiermee ontstaat de zo gevreesde loon-prijsspiraal, met een hardnekkig hoge inflatie tot gevolg. De renteverhogingen van de centrale banken worden er deels mee teniet gedaan. De helaas niet zo eenduidige les is dan ook: hoe goed het voor iedere individuele werknemer ook is om een NS-achtige cao te hebben, voor de economie als geheel kan het slecht uitpakken.