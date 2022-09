Koningin Elizabeth II verlaat Buckingham Palace voor een laatste keer

Koningin Elizabeth II heeft Buckingham Palace woensdag voor een laatste keer verlaten. Haar kist is, liggend in een koets getrokken door paarden, naar Westminster Hall vervoerd. In dat oudste gebouw van het Britse parlement zal de koningin worden opgebaard tot haar uitvaart op maandag 19 september, en kan iedereen die dat wil haar een laatste eer bewijzen.

Welkom in dit blog

Na zeventig jaar op de Britse troon is koningin Elizabeth II op 8 september op 96-jarige leeftijd overleden. Het Verenigd Koninkrijk is momenteel in een nationale periode van rouw.

Dinsdagavond is het lichaam van Elizabeth aangekomen in Buckingham Palace, waar haar kinderen en kleinkinderen in besloten kring afscheid nemen van de koningin. Woensdag wordt de kist met Elizabeth II verplaatst naar Westminster Hall. Daar wordt ze opgebaard en kan het publiek 23 uur per dag binnenkomen om afscheid te nemen.

Op maandag 19 september om 06.30 (lokale tijd) wordt de kist met de koningin naar Westminster Abbey gebracht voor de uitvaart die om 11.00 (lokale tijd) zal plaatsvinden. De koningin wordt daarna bijgezet in St. George’s Chapel bij Windsor Castle, samen met haar man, prins Philip.