Oprichter kledingmerk Patagonia geeft bedrijf weg om klimaatverandering te bestrijden

Yvon Chouinard, de oprichter van het outdoor-kledingmerk Patagonia, heeft het miljardenbedrijf opgedeeld en overgedragen aan een stichting en een non-profitorganisatie. Dat heeft de miljardair gezegd in een interview met The New York Times. Alle winst van het bedrijf, dat honderden winkels in tientallen landen over de hele wereld heeft, moet in de strijd tegen klimaatverandering gestopt worden.

„Hopelijk beïnvloedt dit een nieuwe vorm van kapitalisme die niet eindigt met een paar rijke mensen en een stel arme mensen”, aldus Chouinard. „We gaan het maximale geld weggeven aan mensen die actief werken aan het redden van deze planeet”. Patagonia werd in 1973 opgericht en profileerde zich in de jaren erna als een kledingmerk dat zich inzette voor het milieu, mede door de productie van duurzame kleding en donaties aan milieuorganisaties.

Patagonia blijft een particuliere onderneming met winstoogmerk, volgens het nieuwe model. Een klein percentage van de aandelen van het bedrijf zijn in een stichting gestopt, dat erop moet nazien dat de wensen van de 83-jarige Chouinard worden vervuld en alle winst wordt weggegeven. Deze winst gaat naar een nieuw opgerichte non-profitorganisatie, die 98 procent van de aandelen van Patagonia bezit. Met dat geld moeten initiatieven tegen klimaatbestrijding geholpen worden en moet land over de hele wereld beschermd worden.

Chouinard noemt het weggeven van zijn bedrijf „de ideale oplossing” voor zijn familie. „Ik voel een grote opluchting dat ik mijn leven op orde heb gebracht”.