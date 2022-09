Woke is niet langer een geuzennaam maar een scheldwoord

Wat betekent ‘woke’? Dat hangt ervan af wie je het vraagt. Voor linkse activisten, van de jaren dertig tot heden, is woke een emancipatoire term die betekent: blijf waakzaam, houd je ogen open voor het racisme in de maatschappij. Voor radicaal-rechts is woke een fascistoïde ideologie die iedereen monddood maakt die niet ‘politiek correct’ is. En ook minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) ziet ‘woke’ als een bedreiging voor de democratische rechtsstaat.

Afgelopen dinsdag verzorgde Yesilgöz de veertiende HJ Schoo-lezing, een jaarlijkse lezing door een politicus, georganiseerd door EW Magazine. Het was een weinig hoopvolle. Yesilgöz sprak haar zorgen uit over de democratische rechtsstaat: ondermijnende drugscriminaliteit, terrorisme en extremisme, antisemitisme, nepnieuws en complottheorieën. En ‘wokisme’.

De VVD-minister definieerde wokisme als een stroming van mensen „die vinden dat zij mogen bepalen welke informatie of mening juist is en wat niet juist is […] wat deugt en niet deugt. […] Die onder het mom van inclusie alleen maar bezig zijn met uitsluiten. Met het cancelen van alles wat hun niet aanstaat.” De woke-cultuur verhindert volgens haar wederzijdse kritiek op universiteiten, leidt tot zelfcensuur en stimuleert onverdraagzaamheid, „terwijl verdraagzaamheid nu juist de kern van de democratische rechtsstaat is.”

Haar woorden leidden tot ophef onder opiniemakers en columnisten, omdat Yesilgöz woke in één adem noemde met terrorisme en complottheoriën. En ook omdat zij minister van Justitie is, en woke benoemde als een bedreiging voor de rechtsstaat.

Yesilgöz’ speech onderstreept dat de betekenis van het begrip ‘woke’ verschuift van geuzennaam naar scheldwoord. Tot nu waren het vooral radicaal-rechtse partijen die ‘woke’ in een kwaad daglicht stelden, en op social media wordt dan ook gespeculeerd waarom de VVD zich daar nu bij aansluit. Is het een poging van de middenpartij om kiezers te trekken op de flanken? Wat Yesilgöz doet is niet nieuw. Er is zelfs een (spottend) woord voor VVD’ers die harde standpunten verkondigen om kiezers bij radicaalrechtse partijen weg te lokken: PVV-corvee.

Wees waakzaam

De term woke komt van het Engelse werkwoord ‘to wake’ en betekent letterlijk ‘wakker geworden’. Taalwetenschapper Sibo Kanobana vertelde NRC in januari dat de term ‘(stay) woke’ teruggaat tot de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de jaren dertig. Destijds, en in de decennia daarna, verwees de term niet naar een ideologie maar diende hij juist als waarschuwing: wees waakzaam, deze maatschappij is racistisch.

Sinds de Black Lives Matter beweging opkwam is het woord gepopulariseerd. En dat ging hand in hand met groeiende kritiek. „Woke is een scheldwoord geworden”, zegt Kanobana. „Het betekent zoiets als politiek correcte, overgevoelige knorrepot.” Woke wordt gebruikt om een linkse activisten, bijgenaamd ‘sneeuwvlokjes’, te ridiculiseren.

Woke is geen ideologie maar als houding bestaat wel degelijk: het proberen te doorzien van maatschappelijke structuren, op zoek naar onderdrukking. Denk aan de politieke partij BIJ1. Ironisch genoeg is er ook een extreemrechtse minderheid van complotdenkers en coronasceptici die zichzelf „wakker” noemt.

In de Tweede Kamer gebruikte Rob Jetten (D66), toen nog Kamerlid, het woord in 2020 als eerste, in de oorspronkelijke, emancipatoire betekenis. „Het feit dat door al die demonstraties van Black Lives Matter steeds meer mensen woke worden, is goed, maar het verdient ook navolging in onze systemen, onze instituties en in ons beleid.” Nog in datzelfde jaar werd ook de radicaal-rechtse betekenis ervan in de Kamer gebruikt. PVV-Kamerlid Martin Bosma zei toen dat de kerntaak van de EU het „opleggen” van de „woke-ideologie” was. In zijn woorden was dat: „een cocktail van diversiteitsracisme, klimaatsocialisme en de oorlog tegen de natiestaat.” En in 2021 noemde Bosma de „woke-ideologie” weer, ditmaal als gedachtegoed van een linkse elite waartoe het toenmalige kabinet volgens hem behoorde.

In september 2021 werd ‘woke’ druk bediscussieerd, voornamelijk door Geert Wilders, die het in de Tweede Kamer had over een „woke-dictatuur”: „Een verstikkende, dwangmatige identiteitspolitiek, die doet denken aan de ergste totalitaire regimes”. Die „woke-gekkigheid” wordt volgens de PVV-leider bovendien „in de hoofden van onze jonge kinderen” gestopt op scholen. Ook Joost Eerdmans (JA21) heeft het over de „verstikkende woke-cultuur”. En Wybren van Haga vergelijkt woke met communisme.

Daarna is ‘woke’ nooit meer door linkse partijen genoemd in de oorspronkelijke betekenis.

In mei 2022 uitte ook de VVD voor het eerst zorgen over woke. VVD-Kamerlid Hatte van der Wouden stelde schriftelijke vragen aan minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, D66) naar aanleiding van het Telegraaf-artikel ‘Filosoof waarschuwt voor wokisme: ‘Studenten noemen mij racistisch en homofoob’’. Het VVD-Kamerlid noemde het „zeer zorgwekkend” als „docenten zich niet meer vrij durven te uiten in een academische omgeving.”

Flirten met extremen

Yesilgöz gaat nu in haar lezing nog verder mee in het nieuwe frame dat radicaal-rechts heeft geschapen rondom de term ‘woke’. Matthijs Rooduijn, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam, denkt dat zij dit bewust heeft gedaan. „Yesilgöz lijkt zich te willen profileren als VVD’er die tegelijkertijd aantrekkelijk is voor mensen uit het politieke midden – door complottheorieën en nepnieuws te bekritiseren – en kiezers uit een rechts-populistische hoek.”

Dat heeft volgens hem te maken met het veranderde politieke landschap. „Het eind van het tijdperk Rutte komt dichterbij. De VVD verliest stevig in de peilingen en de onvrede in de politiek piekt. De partij is lang succesvol geweest omdat zij kiezers uit het politieke midden begrijpt, en tegelijkertijd kan flirten met politieke extremen.” Yesilgöz zou zich met deze lezing presenteren als politicus die deze strategie kan voortzetten, ook ná Rutte.