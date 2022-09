Online supermarkten moeten hun werknemers hetzelfde betalen als fysieke supermarkten

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao die al geldt voor de meeste fysieke supermarkten dinsdag algemeen verbindend verklaard (pdf). Daardoor moeten ook online supermarkten als Picnic, Gorillas en Flink hun werknemers de arbeidsvoorwaarden bieden die de werkgevers en werknemers in de cao voor het levensmiddelenbedrijf overeen zijn gekomen. Ten opzichte van de huidige situatie zullen online supermarkten hun werknemers beter zullen moeten gaan betalen, onder meer in de vorm van avond- en weekendtoeslag.

Het ministerie stelt geen redenen te zien waarom medewerkers van online supermarkten, waar in totaal zo’n 15.000 mensen werken, onder andere voorwaarden moeten werken dan hun collega’s in fysieke winkels. Met die conclusie komt een einde aan langdurig gesteggel tussen grote vakbonden CNV en FNV en een bedrijf als Picnic, een van de grootste online supermarkten. Picnic doet al jaren zijn uiterste best om niet onder de supermarkt-cao te vallen. In november vorig jaar sloot het bedrijf voor de tweede keer een cao-akkoord met vakbond De Unie.

Werkgeversvereniging E-commerce Nederland en vakbond De Unie hadden verschillende argumenten ingebracht om online supermarkt niet onder de reguliere supermarkt-cao te laten vallen. Zo beargumenteerden ze onder meer dat er in de werkzaamheden van online supermarkten meer sprake is van overlap met de andere e-commerce bedrijven dan met reguliere supermarkten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ging niet mee in die argumentatie. De algemeen verbindendverklaring geldt per afgelopen dinsdag en loopt tot juli 2023.

FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha is opgetogen over het besluit. Hij spreekt van een „duidelijk signaal richting bedrijven én vakbonden die er alles aan doen om de geldende cao te ondermijnen” en zegt „scherp in de gaten te gaan houden” of de cao door online supermarkten zal worden toegepast.

