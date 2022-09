Onafhankelijke arbiter: ‘NAM deed poging tot beïnvloeding’

Kwam je als gedupeerde met schade aan je woning er niet uit met gaswinner NAM? Dan kon je vanaf 2016 terecht bij de Arbiter Bodembeweging. Deze groep oud-rechters moest geschillen tussen de NAM en gedupeerden op een laagdrempelige manier snel oplossen. In 2018 lagen er al 3.000 zaken bij de Arbiter, die onafhankelijke diende te opereren.

Maar bindend waren de uitspraken van de Arbiter niet. De NAM zou „in beginsel” de uitspraken nakomen, zei oud-voorzitter en arbiter Pieter Schulting (2016-2020) woensdag voor de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag. Maar in de praktijk bleek de NAM de uitspraken vooraf en tijdens het proces te willen beïnvloeden.

Al bij de aanstelling van de Arbiter kwamen er „waarschuwingen” van de NAM over toekomstige uitspraken, aldus Schulting. De Arbiter vond dat lichte trillingen door bevingen schade konden veroorzaken aan huizen. Het Centrum Veilig Wonen (CVW), dat de schades toen afhandelde in opdracht van de NAM, vond dat niet. Zou de Arbiter een uitspraak doen waarbij schade erkend werd door lichte trillingen, dan zou de NAM „naar de rechter stappen”, zei Schulting. „Daar is vaak mee gedreigd en dat hebben wij altijd als zeer bezwaarlijk ervaren.”

Was dat poging tot beïnvloeding, vroeg de commissielid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) aan Schulting? „Zo kunt u dat noemen. Maar we lieten ons daar niet door beïnvloeden.”

Briefjes van de NAM

Ook tijdens bepaalde zaken probeerde de NAM buiten het proces haar invloed uit te oefenen. Als voorzitter kreeg Schulting zo’n tien brieven van de NAM, „hele epistels vol argumenten”. Die briefjes gingen over lopende zaken en stonden vol juridische argumenten. „Ik beantwoordde aan de NAM dat we daar niet op in gingen”, zei Schulting. „Het is geen pas om in een apart briefje aan de Arbiter met inhoudelijke argumenten te komen. Je kunt niet een één-tweetje met de rechter hebben buiten de procedure om, dat kan niet.”

Schulting heeft de NAM leren kennen als „een organisatie die er moeite mee had om de regie over de schadeafhandeling los te laten”. Dat bleek ook na 2017, toen er een nieuw schadeprotocol werd bedacht dat onafhankelijk van de NAM zou opereren. Suggesties die de Arbiter Bodembeweging deed aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), de overheidsorganisatie die het nieuwe protocol moest opstellen, werden veelal afgewezen. „De reactie was keer op keer van dat kun je wel willen, maar reken er maar niet op dat de NAM daarmee akkoord gaat”, zei Schulting. Uiteindelijk is er een schadeprotocol gekomen „waar wij niet blij mee waren”.

