Kiekjes uit de Cupola

Italiaanse astronaut Samantha Cristoforetti vertrok afgelopen april in een SpaceX Crew Dragon capsule naar het International Space Station (ISS). Het ruimtestation vliegt met een snelheid van zo’n 28.000 km per uur rondjes om de aarde op een hoogte van ongeveer vierhonderd kilometer. Daar woont de astronaut tijdelijk en werkt ze voor het project Mission Minerva aan onder meer gewichtsloosheid-experimenten. Dit is de tweede keer dat de astronaut aan boord van het ISS verblijft. In 2014 en 2015 verbleef ze er 199 dagen en 16 uur. Daarmee is ze de Europeaan die als langste in de ruimte verbleef. In haar vrije tijd fotografeert Cristoforetti haar uitzicht vanuit de ‘Cupola’ (Italiaans voor koepel). Een sfeerimpressie aan boord.