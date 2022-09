Kenneth Starr, de man die Lewinsky-affaire aan het licht bracht, overleden

Kenneth Starr, de aanklager wiens onderzoek leidde tot de impeachmentprocedure van oud-president Bill Clinton in 1998, is overleden. Dat heeft zijn familie dinsdag in een statement bekend gemaakt. Starr overleed op 76-jarige leeftijd aan de complicaties na een operatie.

Starr verwierf in de jaren negentig wereldwijde bekendheid door zijn naspeuringen in het Whitewater-schandaal, dat draaide om onderzoek naar vastgoedinvesteringen van onder andere Bill en Hillary Clinton. Het onderzoek werd steeds groter en in 1998 bracht Starr de affaire tussen president Clinton en de toen 22-jarige Witte Huis-stagiaire Monica Lewinsky aan het licht door middel van opgenomen telefoongesprekken waarin Lewinsky vertelde over haar seksuele relatie met Clinton.

Uiteindelijk leidde het jarenlange onderzoek tot het zogenaamde ‘Starr-rapport’, dat als boek een groot commercieel succes werd. Het rapport zorgde ervoor dat het Huis van Afgevaardigden instemden tot het afzetten van Clinton. De Senaat ging hier echter niet in mee, waardoor de president in functie bleef.

In 2020 dook Starr weer op in een impeachmentprocedure, ditmaal als advocaat van voormalig president Donald Trump. Starr sprak zich toen juist uit tegen de pogingen om de president af te zetten.