Kabinet trekt 40 miljoen euro extra uit voor problemen in jeugdzorg

Het kabinet trekt de komende vier jaar in totaal 40 miljoen euro extra uit voor instellingen die jeugdzorg leveren. Dat schrijven minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (Jeugd en Preventie, ChristenUnie) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Voorwaarde is wel dat gemeenten eenzelfde bedrag vrijmaken. De in totaal 80 miljoen euro is onder meer bedoeld voor het aantrekken van nieuwe jeugdbeschermers en het verlagen van de werkdruk van bestaande werknemers.

Verschillende instanties hebben de afgelopen jaren aan de bel getrokken over de penibele situatie in de jeugdzorg. De overheid slaagt er niet in om kwetsbare kinderen te beschermen, concludeerden de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) onlangs nog in een brief aan de ministers. De Universiteit van Leiden trok een soortgelijke conclusie, en ook de rechtspraak en de Raad voor de Kinderbescherming hebben eerder hun zorgen geuit.

Door de hoge werkdruk in de jeugdzorg krijgen kinderen en hun ouders niet de hulp die zij nodig hebben, erkennen Van Ooijen en Weerwind woensdag. „Zij moeten vaak te lang wachten op een jeugdbeschermer, op een plan van aanpak voor hulp en op passende hulp”. Die vertraging kan een risico zijn voor hun ontwikkeling of veiligheid, zo staat in de Kamerbrief. Intussen hebben jeugdbeschermers het gevoel dat ze „tekortschieten” omdat ze „niet voldoende tijd en aandacht kunnen geven aan de jeugdigen en gezinnen”.

Echtscheidingen

Om de werkdruk te verlagen is het volgens de ministers van belang om „kritisch te kijken” naar de instroom in de jeugdbescherming. Zo behandelen jeugdwerkers sinds enkele jaren „aanzienlijk” meer kinderen van wie de ouders in echtscheiding liggen. Voor deze kinderen is een uithuisplaatsing volgens de bewindslieden „niet passend” en moet er elders hulp worden gezocht.

Daarnaast moet het verwijzen naar jeugdbescherming eenvoudiger, vinden de ministers. De werkwijze kan per gemeente verschillen, waardoor het organiseren van jeugdhulp een „tijdrovende klus” is met „veel uitzoekwerk”, en er minder tijd en energie overblijft voor het kind.

‘Wachtlijsten onontkoombaar’

Ook onderzoeken de bewindslieden of regels moeten worden aangepast, waardoor sommige taken door ondersteunend personeel, zoals juristen, kunnen worden gedaan. Maar welke besluiten ook worden genomen, wachtlijsten zijn volgens de ministers op dit moment „onontkoombaar”.

Jeugdzorg Nederland noemt de plannen van het kabinet woensdag onvoldoende. De urgentie „klinkt in de brief door”, zo staat in een verklaring, maar ontbreekt bij de uitwerking van de maatregelen. De genoemde bedragen vallen volgens Jeugdzorg „in het niet bij de enorme opgaven die er liggen”.

