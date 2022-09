Jurrian van Dongen: ‘Ik vrees dat veel goede Nederlandse liedjes vergeten zullen worden.’

Het waren anderen die liedtekstschrijver Jurrian van Dongen (48) naar de voorgrond duwden. Marloes Oele van Uitgeverij IT&FB stelde voor om zijn liedteksten te bundelen tot een boek en cabaretier Jan Beuving vond vervolgens dat dit boek niet zomaar op een achterafmiddag gepresenteerd kon worden. Van Dongen ging akkoord, mits Beuving alles regelde. „Ik werd er zelf heel zenuwachtig van. Ik ben niet voor niets schrijver geworden, ik vind het lastig om in de belangstelling te staan.”

Komende maandag is de boekpresentatie van Gewoon opnieuw, een gebeurtenis die is uitgegroeid tot een heuse hommage-avond aan de tweevoudig winnaar van de Annie M.G. Schmidtprijs; in 1997 met ‘Halleluja, Amen’ en in 2019 opnieuw, toen met ‘Gewoon Opnieuw’ gezongen door Alex Klaasen. Met ‘Give me some skin’ geschreven voor Het Klokhuis won hij vorig jaar de Willem Wilminkprijs.

Maandag zingen onder meer Jenny Arean, Alex Klaasen, Maarten Heijmans en Paul de Leeuw voor Van Dongen. Brigitte Kaandorp presenteert. Die indrukwekkende line-up zegt veel over de status die Van Dongen geniet binnen de theaterwereld. Op een Amsterdams terras vertelt hij onbekend maar wel bemind te verkiezen boven het tegenovergestelde. „Nu kennen veel mensen mijn nummers. Dat vind ik toch prettiger, dan heeft het allemaal meer zin.”

Van Dongen noemt zichzelf ‘beschijdel’: bescheiden, maar ook een beetje ijdel. Hij studeerde in 1997 af aan de Kleinkunstacademie en wilde aanvankelijk Paul de Leeuw, Hans Teeuwen of Freek de Jonge worden. „Maar ik merkte al snel dat ik daar te bang voor was. Op het podium mag je onzeker zijn, maar je moet ook lef hebben en naar achter durven leunen. Ik leunde teveel voorover, wilde de boel controleren. Dan word je nooit echt goed.”

Vond je het teleurstellend om te constateren dat je geen Paul de Leeuw of Freek de Jonge ging worden?

„Helemaal niet. Ik zat in een geweldige tijd op school, met Carice van Houten, Alex Klaasen, Rop Verheijen, Remko Vrijdag. Als zij het podium opstapten ging er iets branden, terwijl ik juist een mindere versie van mezelf werd. Docent George Groot zei tegen mij: je hebt de uitstraling van een bus Vim (schoonmaakmiddel, red.), maar als je schrijft is het wel jaloersmakend goed. Aan hem heb ik veel te danken, net als aan de eerlijkheid van Joost Prinsen: hij was snoeihard, maar kon ook lyrisch zijn. Als artiest was ik één van de vijfhonderd en als liedtekstschrijver één van de tien. Toen was de keus snel gemaakt.”

Wanneer is een lied goed?

„Er moet een verloop in zitten, aan het eind van een lied moet je ergens anders zijn dan waar je begon. En verder is de synergie tussen inhoud, vorm en muziek heel belangrijk. De inhoud bepaalt de vorm, en de vorm dwingt weer de muziek af.

Dus de muziek ligt bij een goed lied al in de tekst besloten?

„Absoluut. Dat maakte een componist als Harry Bannink zo geniaal. Hij opende vanachter zijn vleugel de envelop met tekst en begon gewoon hardop te lezen. Hij drukte nooit zijn eigen vorm erop, daarom klinken zijn liedjes altijd zo volkomen logisch.”

Hoe schrijf jij een liedtekst?

„Ideeën krijg ik als ik helemaal ontspannen ben, dus bijvoorbeeld wanneer ik douche of wandel. Het is net als met verliefd zijn, het overkomt je. Dat vrije gevoel probeer ik zo lang mogelijk te behouden, zodra ik zinnen op papier ga zetten wordt het werken en zweten. Dat kan uitputtend zijn dus dat moment probeer ik zolang mogelijk uit te stellen.”

Is een liedtekst schrijven dan een kwestie van inspiratie?

„Het is eerst inspiratie en dan transpiratie, oftewel werken. Maar waar ik niet in geloof is achter je computer gaan zitten, een zin opschrijven en dan heel lang wachten tot de volgende zin komt. Dat is gewoon de hel, dan komt er meestal niks. Verkramping en forceren is funest voor elk creatief proces. Je moet ruimte creëren voor verbeelding.”

Je schrijft veel liedteksten in opdracht, waarbij je je moet verplaatsen in levens van anderen. Moet je daarvoor heel empathisch zijn?

„Het gaat niet zozeer om empathie, meer om verbeelding. Ik vind het ook best een zorgelijke ontwikkeling dat er momenteel een overdaad aan letterlijke beelden beschikbaar is. Daardoor wordt veel ruimte weggeduwd voor de verbeelding. Zonder verbeelding krijgen we het erg lastig en zwaar met elkaar. Je begrijpt anderen minder goed als je alleen nog maar vanuit de letterlijkheid kan denken.”

Voor Paul de Leeuw schreef Van Dongen ‘Homo van 19toen’:

Schrijf je ook wel eens liedteksten vanuit je eigen perspectief?

„Nauwelijks. Ik heb nu ook altijd het excuus dat ik daar niet over na hoef te denken omdat ik in opdracht schrijven heel leuk vind. Ik hou van de beperkingen die daarbij horen, ik ben erdoor op plekken in m’n hoofd gekomen waar ik anders nooit zou komen.

„Hoewel ik vind dat ik in al m’n nummers zit, heb ik wel het verlangen vaker een persoonlijke tekst te schrijven. Maar dat vind ik misschien te spannend, op dit moment doe ik helemaal niets om dat verlangen te realiseren.”

Hoe kijk je naar de toekomst van het Nederlandstalige lied?

„Ik vrees dat veel goede liedjes van grootheden als Wilmink en Annie M.G. Schmidt vergeten zullen worden. Het is jammer dat dit soort muziek bijna niet meer op de radio klinkt, want ik denk dat er nog wel interesse is in goede melodieuze tekstnummers. Maar het moet dan wel zichtbaar blijven. Mensen noemen dat soort muziek weleens ouderwets, maar dat is niet waar. Het gaat vaak niet zozeer over een actualiteit, maar over de menselijke conditie. Dat is tijdloos.”

Boekpresentatie van ‘Gewoon opnieuw’ van Jurrian van Dongen, georganiseerd door het Amsterdams Kleinkunst Festival. 19/9, De Kleine Komedie Amsterdam. Info: dekleinekomedie.nl