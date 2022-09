Jumbo-topman Van Eerd zit vast vanwege witwasonderzoek

Frits van Eerd, topman van supermarktketen Jumbo, is een van de negen mensen die dinsdag zijn aangehouden in een witwasonderzoek. Dat meldt het Financieel Dagblad woensdag. Een bron die bekend is met de zaak bevestigt dit nieuws aan NRC. Alle negen verdachten zitten op dit moment nog vast, stelt het Openbaar Ministerie.

Dinsdag hebben de politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) een inval gedaan in het huis van de 55-jarige topman in het Brabantse Heeswijk-Dinther. Dat was onderdeel van een onderzoek naar btw-fraude en het witwassen van grote hoeveelheden geld. Het witwassen zou onder andere zijn gedaan via discutabele contante stortingen, onroerend goedtransacties, autohandel en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Naast de woning van Van Eerd zijn ook woningen en bedrijfslocaties in Noord-Brabant, Groningen en Drenthe doorzocht. Daarbij zijn in totaal negen aanhoudingen verricht, meldde het OM dinsdag.

Een 58-jarige man uit de Drentse gemeente Aa en Hunze is volgens het OM de hoofdverdachte in de zaak. De man is dinsdagochtend aangehouden. Volgens de Telegraaf gaat het om Theo E., een prominent in de Drentse motorcrosswereld. Frits van Eerd en E. zouden elkaar kennen van de motorsport. De Jumbo-topman staat bekend als een groot liefhebber van de sport. Het supermarktconcern is onder meer als sponsor betrokken bij verschillende autosportteams en aan Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen. Zelf nam Van Eerd met zijn Racing Team Nederland meermaals deel aan de autorace in het Franse Le Mans.

Jumbo zelf is woensdag onbereikbaar voor een reactie op de aanhouding van Frits van Eerd. Of zijn rol bij Jumbo tijdelijk wordt waargenomen door een andere bestuurder, is nog onduidelijk. „We wachten gewoon tot Frits terugkeert op het bedrijf”, liet financieel directeur Peter van Erp dinsdag aan NRC weten.