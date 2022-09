Israëlische stripheldin in Marvelfilm valt verkeerd bij Palestijnen

Al jaren neemt Marvel zich voor om te streven naar meer inclusiviteit door superhelden vrouwelijker en diverser te maken. Maar goede voornemens kunnen soms ook verkeerd uitpakken, zo bleek afgelopen week.

Nadat Marvel Studios zaterdag onthulde de Israëlische actrice Shira Haas (bekend van de Netflix-series Shtisel en Unorthodox) te hebben gestrikt voor de rol van superheldin Sabra in de film Captain America: New World Order (gepland: 2024), ontstond op sociale media veel kritiek. De keuze voor een Israëlische stripheld zou volgens (pro-)Palestijnse activisten niets meer dan propaganda zijn, bedoeld om het blazoen van Israël op te poetsen.

De superheldin Sabra (wit pak met blauwe strepen, blauwe cape met Davidster als broche) is een creatie van schrijver Bill Mantlo en tekenaar Sal Buscema. Na een cameo-rol in 1980 maakte Sabra het jaar daarop haar eerste volwaardige opwachting in een editie van The Incredible Hulk. Haar alter-ego Ruth Bat-Seraph, dat als Joods meisje in een kibboets door de Israëlische overheid is opgevoed en getraind om haar superkrachten te leren beheersen, is in het dagelijks leven een politieagent. Als superheldin Sabra gaat ze in dienst bij de Mossad.

Sabra en Arabian Knight begin jaren tachtig in de strip The Incredible Hulk. Marvel

De strippagina’s uit de jaren tachtig geven een inkijkje in de toen heersende beeldvorming over de situatie in het Midden-Oosten. In haar eerste optreden neemt Sabra het op tegen Palestijnse terroristen, die bij een bomaanslag abusievelijk een Palestijnse jongen doden. Terwijl Sabra de Hulk verdenkt van medeplichtigheid, geeft de groene reus een spoedcursus geschiedenis van het Israëlisch-Palestijns conflict, waar twee groepen vanwege „oude boeken” recht menen te hebben op hetzelfde land. Pas daarna ziet Sabra in dat de gedode Arabische jongen ‘een mens’ is. In een andere uitgave weigert de superheld Arabian Knight (tulband, kromzwaard) samen te werken met de „Jodin” Sabra, waarna de Amerikaanse superheld Iron Man vraagt of het aan haar afkomst ligt of „aan het feit dat ze een vrouw is”.

Palestijnen vallen ook over de naam Sabra. In het Hebreeuws wordt het gebruikt als term voor een in Israël geboren Jood. Het is daarnaast ook de naam voor de stekelige cactusvrucht (hard van buiten, zacht van binnen).

Maar voor Palestijnen is Sabra sinds 1982 onlosmakelijk verbonden met de slachting in de vluchtelingenkampen Sabra en Shatila in Beiroet, toen Libanese falangisten onder toeziend oog van het Israëlische leger honderden tot duizenden Palestijnen vermoordden. Hoewel Marvels Sabra twee jaar voor die gebeurtenis werd verzonnen, vinden Palestijnen het met de kennis van nu misplaatst om de naam nog voort te zetten. Anderen wijzen bovendien op de timing van de aankondiging van Marvel: deze vrijdag is het veertig jaar geleden dat de bloedbaden in Sabra en Shatila plaatsvonden.