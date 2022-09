Ingenieur Meiborg: ‘Ik heb nooit mensen benadeeld’

Na een uitzending van het tv-programma Monitor in 2017 over de gevolgen van de gaswinning in Groningen besloot Willem Meiborg contact te zoeken met gedupeerde Annemarie Heite. Hoe op dat moment naar aardbevingsschade van gebouwen in Groningen werd gekeken, klopte niet, aldus de civiel ingenieur, die een eigen ingenieursbureau heeft in Woerden. Sinds hij Groningse gedupeerden bijstaat heeft hij „meer dan tien” zaken gewonnen.

De naam Meiborg is geen onbekende in Groningen. Willem Meiborg is de kleinzoon van Willem ‘Beton’ Meiborg, die in 1963 al waarschuwde voor flinke bodemdaling door de gaswinning in Groningen. De regio zou een meter kunnen dalen, maar de NAM ontkende dat. „De NAM reageerde vijandig op die bevindingen”, zei kleinzoon Meiborg woensdag. Dat Meiborg senior uiteindelijk gelijk had – door de gaswinning daalt de bodem inderdaad – heeft hij nooit meer meegemaakt: vier jaar na zijn waarschuwing overleed hij.

Woensdag schreven NRC en Dagblad van het Noorden dat Meiborg recentelijk op de vingers is getikt door de rechter omdat hij bij een gedupeerde een rekening van ruim 12.000 euro wilde incasseren, zonder dat hij daar vooraf betalingsafspraken over had gemaakt. De enquêtecommissie vroeg hem daarnaar. Volgens Meiborg heeft hij „nooit mensen benadeeld en altijd gewerkt vanuit no cure no pay”. Maar het gerechtshof in Leeuwarden gaf hem in tenminste één zaak ongelijk.

