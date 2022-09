‘Honderden miljoenen verdwenen in strijd tegen georganiseerde misdaad’

Ruim 900 miljoen euro die tussen 2017 en 2022 is vrijgemaakt om misdaad te bestrijden, is zonder meetbaar resultaat opgemaakt. Dat schrijven Investico en De Groene Amsterdammer op basis van onderzoek samen met Follow the Money en Argos, waarbij ruim 1.500 pagina’s aan overheidsdocumenten werden opgevraagd. In veel gevallen is niet duidelijk wat er met het geld is gebeurd.

Met name de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019 was voor toenmalig minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA) aanleiding om geld opzij te zetten voor het bestrijden van ‘ondermijning’. Zeker 163 initiatieven werden aangekondigd met namen als ‘Toekomstagenda Ondermijning’, ‘Strategisch Beraad Ondermijning’ en ‘Programma Anti-Ondermijning’. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zou niet precies weten welke projecten nog lopen. Op woensdagochtend was het ministerie niet bereikbaar om dat tegenover NRC te bevestigen.

Het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) was met 158 miljoen euro de grootste kostenpost, een project waarvan al langer bekend was dat het niets heeft opgeleverd. Grapperhaus wilde een superopsporingseenheid van minstens driehonderd mensen waarmee de zwaarste criminelen konden worden aangepakt. Investico vond in de documenten appjes en mails van de minister waaruit blijkt dat het hem vooral ging om een „sfeer van urgentie”, en niet zozeer een oplossing. De huidige minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yesilgöz (VVD), heeft het team in mei weer opgeheven voordat het ooit in actie kwam.

