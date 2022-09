Honderden inwoners geëvacueerd vanwege bosbranden in Franse Gironde

In de West-Franse Gironde zijn enkele honderden inwoners geëvacueerd vanwege de bosbranden in het gebied. Woensdagochtend werd volgens Franse media bekend dat de vlammen zo’n 3.500 hectare bos hebben verbrand. Ook zijn vier huizen en enkele gebouwen in vlammen opgegaan in de gemeente Saumos, waar 540 inwoners inmiddels zijn vertrokken. De brand komt steeds dichter bij meer bewoonde gebieden. Zo was het vuur woensdagochtend op zo’n tien kilometer afstand van de badplaats Lacanau.

Uit een andere plaats, Sainte-Hélène, zijn dinsdagavond zo’n driehonderd mensen geëvacueerd. Voor zover bekend zijn nog er nog geen gewonden of slachtoffers gevallen. Het vuur ontstond maandagmiddag. Een oorzaak is nog onduidelijk, de lokale autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld. Waarschijnlijk spelen de weersomstandigheden een rol. Frankrijk heeft te maken met recordtemperaturen. Daarnaast hebben de vlammen zich mogelijk via de wind kunnen verspreiden. Zo’n duizend brandweerlieden proberen de brand te bedwingen.

De Gironde, met een oppervlakte van één miljoen hectare het grootst geplante bos van Europa, is eerder deze zomer ook al geteisterd door flinke bosbranden. In juli ging daarvan al zo’n 20.000 hectare aan bos in vlammen op. In het gebied staan vooral pijnbomen. Onderzoekers stelden in NRC dat de branden zich makkelijk hebben kunnen verspreiden door de monocultuur en de homogeniteit van de bossen. Daarnaast speelt mee dat pijnbomen sneller vlam vatten dan andere loofbomen.

In de zomermaanden woedden er op verschillende plekken in Zuid-Europa bosbranden. Die zijn mede veroorzaakt door extreem hoge temperaturen. In onder meer Spanje, Portugal, Griekenland, Frankrijk, Kroatië en Turkije zijn duizenden hectares bos weggevaagd en moesten tienduizenden mensen vluchten. Ook hebben de branden stroomstoringen veroorzaakt, omdat hoogspanningslijnen vlam hebben gevat.