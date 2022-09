Franse krant boycot WK voetbal wegens zorgen over klimaat en mensenrechten

Geen reportages vanuit de door dwangarbeiders uit de grond gestampte stadions. Geen interviews met spelers in het hete Doha. Geen wedstrijdverslagen. Geen FIFA-advertenties. Niets. De krant Le Quotidien de la Réunion van het Franse overzeese gebied Réunion, heeft deze week bekendgemaakt niets meer te zullen rapporteren over het WK voetbal, dat in november en december plaatsvindt in Qatar. „Uit naam van haar waarden boycot Le Quotidien het WK voetbal 2022”, zo was dinsdag te lezen op de voorpagina van het dagblad.

Het idee voor de boycot kwam van de sportredactie, vertelde directeur van de krant Vincent Vibert woensdagochtend op radiozender FranceInfo. „Die vroeg ons hoe ermee [met de verslaggeving over het WK] om te gaan in relatie tot milieukwesties, mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting. Voor ons is dit evenement de katalysator van al deze problemen”, zegt hij verwijzend naar zorgen over de verkoelde stadions in het bloedhete Qatar, de slechte arbeidsomstandigheden van gastarbeiders en politieke repressie in het land. „Anno 2022 is dat onaanvaardbaar.” De beslissing was volgens Vibert in vijf minuten genomen.

‘Gewetensdirecteur’

De krant, die een dagelijkse oplage van 13.000 heeft, hoopt op een sneeuwbaleffect waarbij meer en grotere media zullen volgen. Volgens Vibert is het „de rol van de media om debatten te openen en bewustwording te vergroten”. Maar niet iedereen is het eens met het besluit. Zo stelt Edouard Marchal van de lokale afdeling van journalistenvakbond SNJ in het dagblad Libération dat het spelen van „gewetensdirecteur” geen taak is voor media.

Ook voorziet hij problemen bij toekomstige evenementen. Marchal benadrukt dat de volgende Indian Ocean Island Games [de ‘Olympische Spelen’ van de eilanden in de Indische Oceaan, red.] plaatsvinden in Madagascar, een land dat wordt geteisterd door armoede en corruptie. „Gaan ze die dan ook boycotten, onder het voorwendsel dat het regime stadions gaat bouwen terwijl er geen wegen en elektriciteit voor de bevolking zijn?”

Anderen vragen zich af waarom Le Quotidien eerder niet de Olympische Spelen in China – ook geen toonbeeld op het gebied van mensenrechten – boycotte. President Yves Ethève van de regionale voetbalbond noemt het besluit in Libération een publicitieitsstunt en benadrukt hoe klein de krant is. „Het is niet L'Équipe [de Franse sportkrant]. Men maakt het geen bal uit en zal gewoon voor zijn televisiescherm zitten.”

De tijd zal uitwijzen of Le Quotidien het ook kan weerstaan om over het WK te schrijven als het Franse elftal – net als vier jaar geleden – het tot de finale schopt en wint. Op de radio zei directeur Vibert dat ook bij winst voor Les Bleus „er met geen woord gerept zal worden over het sportevenement”. Maar, de krant kan wel „over bijzaken van het evenement” rapporteren. Dus als alle Réunionnais de straat op gaan om de Franse winst te vieren, zal dat mogelijk wél de pagina’s van de krant bereiken.