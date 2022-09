Fosfor brengt leven en zaait dood en verderf

Het eerste element met een bekende ontdekker is fosfor. De Duitse glasmaker, koopman en alchemist Hennig Brand ontdekte fosfor bij toeval, in 1669, in Hamburg. Hij was op zoek naar de steen der wijzen, een substantie die, in de overtuiging van de alchemisten, metalen zou kunnen veranderen in goud. Nadat Brand een vat met urine dagenlang had laten staan totdat het enorm ging stinken, kookte hij het vocht in. Het ontsnappende gas ving hij af, en liet het in een bedekte pot afkoelen. Brand zag dat zich een vaste stof vormde die gloeide. Hij noemde de lichtgevende substantie phosphorus – Grieks voor licht- of fakkeldrager. Een eeuw later legde schilder Joseph Wright de wonderlijke vondst vast in een werk dat hij The alchemist in search of the philosopher’s stone noemde.

Van fosfor is duidelijk dat het essentieel is voor het leven op aarde. Maar het zaait ook dood en verderf. Daarover later.

Voor het leven is fosfor vooral van belang in verbinding met zuurstof, in de vorm van fosfaat (PO 4 3-). Als zodanig is het onderdeel van de genetische code, van dna en rna. Als fosfaat, of beter gezegd, als drie fosfaten, maakt het deel uit van het molecuul adenosine trifosfaat, beter bekend als ATP. Dat molecuul staat aan de basis van energievragende processen in levende cellen. Zonder fosfor geen beweging en ook geen groei.

Een tekort aan botten

Die kennis is eeuwenlang toegepast in de landbouw. Als bron van fosfor, of eigenlijk fosfaat, werd lang urine gebruikt om de groei van gewassen te stimuleren. In de 19de eeuw kwam het gebruik van beendermeel in zwang, dat, gemengd met zwavelzuur, een effectieve meststof (calciumfosfaat) opleverde. Toen er een tekort aan botten ontstond, werd de overstap gemaakt naar gesteenten die fosfaat bevatten. Dat is tot op heden de belangrijkste bron van fosfaat, dat, in combinatie met stikstof en kalium, tot kunstmest wordt verwerkt. Inmiddels is er zoveel fosfaaterts gemijnd, dat er zorgen zijn over het naderende einde van de voorraden. Het staat op de EU-lijst van kritieke materialen. Daarom groeit de aandacht voor recycling van fosfaat uit de poep en plas die in rioolwater terechtkomt. Zo zijn we weer min of meer terug bij Brand.

In de vorm van fosfaat is fosfor niet direct gevaarlijk. Dat wordt anders als het om pure fosfor gaat. De twee meest voorkomende vormen zijn witte en rode fosfor. Het verschil zit ’m erin dat meerdere atomen fosfor op een andere manier verbonden zijn. Het was wit fosfor dat Hennig Brand in 1669 isoleerde – het geeft een gloed af in reactie met zuurstof. De witte vorm is veel reactiever en giftiger dan de rode vorm. Daarom werd in 1906, in de Conventie van Bern, het gebruik van witte fosfor in lucifers verboden.

Granaten, raketten en bommen met witte fosfor zijn vanaf de Eerste Wereldoorlog fabrieksmatig geproduceerd. Ze zijn ingezet om rookgordijnen dan wel brand te vormen en om menselijke slachtoffers te maken. Witte fosfor brandt op huid en ogen. Het kan ook door de huid branden en schade aanrichten aan nieren, lever en hart. Sinds 1980 geldt een verbod om witte fosfor als wapen of in munitie in te zetten tegen burgers. Toch is het daarna nog vaak gebruikt in oorlogen, door bijvoorbeeld de VS (in Irak, 2004) en Israël (in Libanon, 2006). Waarbij ook burgerslachtoffers vielen.