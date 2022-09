Europese Commissie wil producten die onder dwang zijn gemaakt verbieden

De Europese Commissie wil producten die onder dwang zijn gemaakt bij wet verbieden op de Europese markt. Daartoe heeft de Commissie woensdag een voorstel ingediend. Het verbod op het exporteren, importeren en produceren van deze producten moet wereldwijde dwangarbeid tegengaan. Volgens een rapport van verschillende mensenrechtenorganisaties dat maandag uitkwam, verrichten op dit moment zo’n 27,6 miljoen mensen dwangarbeid. Het Europees Parlement moet nog instemmen met het voorstel.

De douanes aan de grenzen van de Europese Unie zijn verantwoordelijk voor de handhaving van het verbod. Het is aan de betreffende lidstaten zelf hoe intensief ze het verbod handhaven. Nationale autoriteiten kunnen namelijk onderzoek doen naar producten waarvan ze vermoeden dat deze met dwangarbeid zijn gemaakt. De autoriteiten kunnen informatie opvragen bij bedrijven en controles of inspecties uitvoeren, ook in landen buiten de EU. Producten die daadwerkelijk onder dwang zijn gemaakt, worden uit de handel genomen. Bedrijven die daar niet aan meewerken krijgen een boete.

In de verklaring worden geen specifieke gebieden genoemd, maar een regio die de laatste jaren bekend staat om de grootschalige dwangarbeid is de provincie Xinjiang in het noordwesten van China. In dit gebied wonen ongeveer één miljoen Oeigoeren. Deze moslimminderheid wordt systematisch opgesloten in ‘heropvoedingskampen’, waar zij gedwongen arbeid leveren.

Het is nog niet bekend wanneer het Europees Parlement over het voorstel stemt. Daarna moet ook de Raad van de Europese Unie het voorstel goedkeuren. Als het wordt aangenomen, krijgen lidstaten twee jaar de tijd voordat de wet in werking treedt.