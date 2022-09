Donny M. lijkt alles te bekennen, maar OM twijfelt of hij alles vertelt

„Dag monster!”, bijt de moeder van de vermoorde Gino (9) verdachte Donny M. toe bij binnenkomst in de rechtbank in Maastricht. Zij, die net als andere familieleden een zwart T-shirt met een foto van de gedode jongen draagt, barst in huilen uit. In tegenstelling tot Gino’s moeder toont M. (22) weinig zichtbare emoties. De moeder die, ondanks sussende naasten en slachtofferadvocaten, dingen blijft roepen naar de verdachte, wordt ten slotte door de politie uit de rechtszaal verwijderd.

Na dit tumultueuze begin van de pro-formazitting (de inhoudelijke behandeling volgt later) leest het Openbaar Ministerie (OM) de lange lijst met verdenkingen voor, die leidden tot de dood van Gino op 1 juni van dit jaar. De verdachte, aldus het OM, deed zich voor als voetbaltrainer en lokte zo Gino mee van een trapveldje in Kerkrade, nam hem mee naar zijn woning in Geleen, diende hem xtc en Kamagra (een soort Viagra) toe, drong het lichaam van zijn slachtoffer binnen, vermoordde het kind en verborg daarna het stoffelijk overschot.

Het OM verdenkt M. ook van het bezitten en verspreiden van kinderporno. Hij zou in 2018 of 2019 ontucht hebben gepleegd met een andere minderjarige jongen, terwijl die sliep, en dat hebben gefilmd.

Het is niet de eerste keer dat M. in aanraking komt met justitie. In 2015 werd hij veroordeeld voor het gooien van een stoeptegel naar een auto vanaf een viaduct, in 2017 voor seksueel misbruik en mishandeling. M. werd geboren als zoon van een drugsverslaafde moeder en een afwezige vader. Hij groeide op in een pleeggezin en heeft een lange geschiedenis van psychologische en psychiatrische begeleiding en jeugdzorg. Toezicht Sociaal Domein, een samenwerkingsverband van vier rijksinspecties, onderzoekt momenteel of er in dat traject fouten zijn gemaakt.

Gesmoord met een kussen

Over het seksueel misbruik en de manier van doden van Gino (de jongen werd gesmoord met een kussen) vertelde M. pas in verhoren van vorige week woensdag. Het verhaal over het doden strookt ogenschijnlijk met gevonden telefoongegevens; de verdachte gaf om zes over half tien de zoekopdracht ‘verstikking met kussen’ en verbond twee minuten later zijn JBL-speaker met Spotify. De reden: een eerste poging om Gino te smoren was mislukt. De jongen bleef huilen. De muziek moest hem overstemmen bij een nieuwe poging. Die slaagde wel.

Als de rechtbank daarna alle verdenkingen voorhoudt, bekent M. alles. Op elk feit volgt een afgemeten „Dat klopt”. Later zegt hij: „Nou ja, wat er is gebeurd, wat ik heb gedaan, is afschuwelijk. Dat had nooit mogen gebeuren.”

De politie begon op de avond van 1 juni met het zoeken naar Gino. Een dag later werd zijn step gevonden op de parkeerplaats van een zwembad in Landgraaf. Een daarbij gevonden DNA-spoor leidde naar M., die op zaterdag 3 juni werd gearresteerd. De verdachte wees nog dezelfde dag de plek aan waar het lichaam van Gino verborgen lag.

Wisselende verklaringen

Het OM is blij met de bekentenissen van M., maar twijfelt of hij het volledige verhaal vertelt. „Verdachte heeft steeds wisselend en aanvullend verklaard”, stelt officier van Justitie Dävid van Kuppeveld. Het lijkt er volgens hem op dat M. bekent, wat naar aanleiding van onderzoeksresultaten ook nauwelijks meer te ontkennen valt. Maar een volledig pathologisch onderzoek met de aard van zijn kwetsuren en de doodsoorzaak van Gino komt pas later dit najaar beschikbaar. Aangetroffen verwondingen duiden op pogingen om het jongetje te laten stikken.

En Gino werd zaterdag 4 juni aangetroffen met schuim op de mond, vocht in zijn borst, een waterige maaginhoud en een streperige bloeduitstorting op zijn linkerzij. Dat lijkt te wijzen op pogingen om Gino te verdrinken.

Officier van Justitie Van Kuppeveld: „Of ging het niet alleen om het doden? Kickte hij op het leed van mensen en dieren? Hij hield eerder ook honden even onder water.”

Van Kuppeveld wil meer duidelijkheid en in elk geval het definitieve pathologische onderzoek hebben voordat M. voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht gaat. Het OM vraagt om die reden om uitstel van de opname daar, waarvan het begin nu gepland staat voor 17 oktober.

Sjanneke de Crom, een van M.’s advocaten, pleit tegen uitstel van het PBC-onderzoek: „Vanwege de psychische toestand van verdachte. De verhoren hebben een flinke uitwerking op hem. Hij is kwetsbaar. Maar ook in het belang van het onderzoek. Zaken worden helderder. Hij heeft alles nu nog vers in herinnering.”

De rechtbank wijst het verzoek van het OM af. Het is, zo zegt de rechtbank, belangrijk het onderzoek snel te laten plaatsvinden. En M. kan aanvullend worden verhoord, voordat hij half oktober naar het PBC gaat. De verdachte blijft tot tenminste de volgende pro-formazitting op 5 december in voorlopige hechtenis.

Als aan het einde van de zitting de verdachte wordt weggevoerd, staat Gino’s zus Kelly op. „Ooit zal ik je hebben, jongen”, roept ze. „Al duurt het twintig jaar.”