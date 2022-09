Donny M. bekent 9-jarige Gino te hebben ontvoerd, misbruikt en gedood

Donny M. heeft woensdagochtend in de rechtszaal bekend dat hij de de 9-jarige Gino heeft ontvoerd, misbruikt en gedood. Eerder stelde het Openbaar Ministerie woensdag dat Gino is gewurgd of gesmoord met een kussen bij de ontvoering in Kerkrade in juni. Justitie verdenkt M. van moord, ontvoering, seksueel misbruik, het verduisteren van het lijk en toedienen van drugs. Los van de zaak die draait om Gino wordt M. ook verdacht van het maken en verspreiden van kinderporno.

Deze woensdag vindt de eerste zitting in de zaak plaats in Maastricht. Kort na het begin daarvan werd deze stilgelegd omdat de moeder van Gino schreeuwde richting de 22-jarige verdachte. Gino verdween op een zomeravond in juni uit een speeltuin in het Limburgse Kerkrade. Na aanwijzingen van M. werd zijn lichaam enkele dagen later aangetroffen in het nabijgelegen Geleen. M. hij was een bekende van justitie en politie.

M. is in 2017 veroordeeld voor een zedendelict en stond twee jaar onder toezicht van inspecties. Hij zat 139 dagen vast voor het mishandelen en het bedreigen van twee kinderen en het misbruiken van één van hen. Daarnaast veroordeelde de rechtbank hem voorwaardelijk tot opname in een justitiële jeugdinrichting. Er loopt een onderzoek naar de periode dat hij onder toezicht heeft gestaan. De vraag daarin is of de „begeleiding, ondersteuning en zorg” voldoende is geweest.

De vermissing van Gino kwam uitgebreid in het nieuws. Ter nagedachtenis van de jongen werd een stille tocht gehouden rond de speeltuin waar de jongen voor het laatst is gezien.