Deze imitatiewesp komt met bluf nog een heel eind

Bij mij in de buurt woont een man voor wie iedereen een beetje bang is. Hij is niet groot, maar wel breed, en benadrukt dat door zijn ellebogen een eind bij zich vandaan te houden. De vaak ietwat rode ogen onder zware wenkbrauwen kijken bozig de wereld in. En hij heeft een tatoeage. Van een doodshoofd.

Uiterlijk zegt natuurlijk niets, maar toch kroop ik wat dichter naar de struik waarin ik allerlei leuke insecten stond te bekijken toen hij langs mijn tuintje liep.

Hij riep: „Pas op, een wesp bij je oor!”

Voorzichtig draaide ik mijn hoofd een eindje, zag iets geel-zwarts stilhangen voor een bloem en wist dat met een snelle greep uit de lucht te grissen. De rood aangelopen ogen werden groot en duwden wenkbrauwen omhoog. Toen ik drie pootjes van het beestje tussen mijn vingers manoeuvreerde, zodat ik de rest ervan goed kon laten zien zonder mogelijkheid tot ontsnapping, kwam de man dichterbij.

„Dit is geen wesp”, zei ik. „Dit is een vlieg, een doodskopzweefvlieg om precies te zijn, Myathropa florea.”

„Die hing me dan mooi voor de gek te houden.” Desondanks hield hij enige afstand, ook toen ik wees op de tekening op het borststuk, die met enige fantasie wat leek op een doodshoofd.

Prooien

Als een roofdier een insect vangt dat kan steken, zal hij snel leren dat dergelijke prooien ongeschikt zijn als maaltijd. Bijen, hommels en wespen waarschuwen hiervoor met hun herkenbare tekening. Sommige dieren die zich niet met een angel kunnen verdedigen, maken daar gebruik van en lijken op het eerste gezicht op een stekend insect. Dat heet mimicry.

De antennen van deze zweefvlieg zijn eerder korte stompjes dan lange sprieten

Pas als je goed kijkt, zie je verschillen. Zo zijn de antennen van deze zweefvlieg eerder korte stompjes dan lange sprieten. Er zijn wel soorten die langere antennen hebben, maar dan kun je ze toch nog herkennen aan de ogen: die zijn veel groter, bijna halve bollen die een groot deel van de kop in beslag nemen. En soms zijn vliegenogen rood in plaats van zwart of bruin.

Driftig zoemend geluid

Nieuwsgierigheid won het van angst. De man schoof een beetje dichterbij om de kenmerken waar ik op wees beter te zien, maar deinsde weer achteruit toen het insect tussen mijn vingers probeerde weg te vliegen. Er klonk een driftig zoemend geluid, veroorzaakt door snel op en neer bewegende vleugels. Die vleugels zijn het officiële kenmerk waaraan zweefvliegen te onderscheiden zijn van angeldragers. Dat zijn er, net zoals bij andere vliegen en muggen, twee. Wespen, bijen en hommels hebben er vier.

Maar het makkelijkst te herkennen zijn ze door hun vermogen stil te hangen in de lucht. De doodskopzweefvlieg wist de pootjes tussen mijn vingertoppen vandaan te worstelen en bevrijdde zich. Daarna was hij zo vriendelijk te laten zien waaraan zweefvliegen het makkelijkst te herkennen zijn: hun vermogen stil te hangen in de lucht. Hij deed er zelfs nog een schepje bovenop en viel luid zoemend naar me uit voordat hij uit het zicht verdween.

„Pure bluf”, lachte de man opgelucht. „Wat een snoesje eigenlijk.”