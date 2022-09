Den Haag heeft halfjaar na verkiezingen een nieuwe coalitie

Den Haag heeft een nieuw stadsbestuur bestaande uit dezelfde partijen als het vorige college: de VVD, D66, GroenLinks, PvdA en CDA. Een halfjaar na de gemeenteraadsverkiezingen zijn de onderhandelaars namens de partijen tot een coalitieakkoord gekomen, zo heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt. Vrijdag zullen ze de afspraken uit de doeken doen. De vijf partijen waren ruim vier maanden in gesprek met elkaar.

Lees ook: Formatie met Groep de Mos in Den Haag mislukt

De grootste partij van Den Haag, Hart voor Den Haag (voorheen Groep de Mos), belandt definitief in de oppositie. Oud-PVV’er Richard de Mos behaalde negen zetels bij de verkiezingen en probeerde een college te vormen. Een strafrechtelijk onderzoek naar De Mos en raadslid Rachid Guernaoui was voor D66 en GroenLinks de hoofdreden om niet in zee te gaan met hen. Het duo wordt verdacht van corruptie en schending van het ambtsgeheim.

Nu de vijf andere partijen in Den Haag wel tot een akkoord zijn gekomen, is de hofstad de laatste grote gemeente in Nederland met een nieuwe coalitie. Volgens Omroep West gaan onder het nieuwe bestuur de parkeertarieven omhoog, ook zullen de belasting op onroerend goed en afvalstoffenheffing stijgen en komt er extra geld voor armoedebestrijding. Mogelijk gaat het aantal ambtenaren ook omlaag.

De Haagse gemeenteraad bestaat uit dertien fracties. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen behaalden de VVD, D66, PvdA, GroenLinks en CDA samen 26 zetels. Ze bouwden hun meerderheid in de raad na de verkiezingen uit en haalden samen twee zetels meer dan bij de verkiezingen in 2018.