De nachten worden blauwer in Europa

Europese nachten worden steeds blauwer. Naast een forse toename van lichtvervuiling door nachtelijk kunstlicht, is er een verschuiving van roodoranje buitenverlichting naar blauwer licht. Dat concluderen onderzoekers op basis van foto’s van astronauten Hun bevindingen verschenen woensdag in Science Advances.

De kleurverschuiving wijst erop dat steeds meer landen energiezuinige ledlampen gebruiken. Het licht daarvan is vaak blauwer dan dat van traditionele lampen. „Ons onderzoek toont aan dat de lichtvervuiling toeneemt, ook op plekken waar het volgens eerdere metingen leek af te nemen”, vertelt astrofysicus Alejandro Sánchez de Miguel van de universiteit van Exeter. Dat komt doordat bijna al het voorgaande onderzoek naar nachtelijk kunstlicht gedaan is met satellietmetingen en de gebruikte satellietsensoren zijn blind voor het blauwe licht.

Sánchez de Miguel en zijn collega’s hadden al langer het vermoeden dat de toename van nachtelijk kunstlicht groter was. Zo leek de lichtvervuiling in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk af te nemen, terwijl dat niet het geval was. Daarom besloten ze te kijken naar kleurenfoto’s die astronauten vanuit het internationale ruimtestation ISS maakten.

Van warm rood naar koud blauw

De onderzoekers vergeleken foto’s van Europese nachten in 2012 en 2013 met die in 2014 tot 2020. Daarop zagen ze de kleur van het uitgestraalde licht verschuiven van warm rood naar koud blauw. Dit effect is het duidelijkst in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Roemenië. Daar is het gebruik van ledlampen het sterkst toegenomen. Sánchez de Miguel: „Milaan was de eerste grote stad in Europa die haar straatverlichting volledig verving door leds en in het Verenigd Koninkrijk bestond begin 2019 al ruim 50 procent van alle openbare straatverlichting uit leds.”

Nederland, Duitsland, Oostenrijk en België lijken conservatiever; daar veranderde de kleur tussen 2012 en 2020 minder. Met name België houdt een opvallend oranje gloed. Daar zijn nog veel lagedruknatriumlampen.

Kunstlicht heeft negatieve gevolgen voor de natuur Kamiel Spoelstra bioloog

Zowel de toename van het nachtelijke kunstlicht als de verschuiving naar blauwer licht, baart de onderzoeker zorgen. „Lichtvervuiling zorgt er niet alleen voor dat we ’s nachts nauwelijks sterren zien”, zegt Sánchez de Miguel. „Kunstlicht, en dan vooral het blauwe licht, heeft negatieve gevolgen voor de natuur en de menselijke gezondheid.”

Kamiel Spoelstra, bioloog bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), beaamt dat: „Bijvoorbeeld de biologische klok van mensen en dieren reageert relatief sterk op blauw licht, waardoor het slaapritme verstoord kan raken. En de ogen van dieren die ’s nachts actief zijn, zoals muizen, zijn aangepast aan het relatief blauwe achtergrondlicht ’s avonds. Als buitenverlichting blauwer wordt dan ervaren ze het omgevingslicht intenser, waardoor ze zich onveiliger voelen omdat ze een makkelijker prooi zijn.”

Volgens Sánchez de Migue en Spoelstra zou minder of geen buitenverlichting het best zijn. En als verlichting nodig is, kies dan voor warm wit licht dat wat roder is. Dat kan ook met leds. Het koude, witte ledlicht met relatief veel blauw is vaak iets energiezuiniger, maar je kunt ook warmer, roder ledlicht maken. Spoelstra: „Mensen moeten misschien ook leren om minder afhankelijk te zijn van licht.”