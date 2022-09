Dochter belt mij, 80-jarige moeder. „Mam, ik kom zondag, zullen we gezellig Memory spelen?” Ik: „Maar ik speel de hele dag al memory: waar is mijn portemonnee, heb ik de was al opgehangen, wie moet ik ook alweer terugbellen, wat zouden we ook alweer eten vanavond?”

