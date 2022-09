‘De Groene Tafel’ is verplichte kost voor politici

Het zal niet vaak voorkomen dat de Dood voor velen het favoriete personage is in een ballet. Maar in Kurt Jooss’ profetische ballet uit 1932, De Groene Tafel, is hij dat: een ontzagwekkende figuur, in oorlogstijd een onontkoombare vermaler van mensenlevens, maar óók een troostrijke oplossing voor groot leed. Door de fantastische, nieuwe uitvoering van de 21-jarige rijzende ster Giorgi Potskhishvili is het een heerlijk weerzien met deze Dood. Tegelijk is het anti-oorlogsballet pijnlijk actueel – verplichte kost voor politici.

Met het programma Shadows toont Het Nationale Ballet drie verschillende werken, over oorlog, macht en mystieke bezinning. De Groene Tafel oogt 90 jaar na de première nog steeds sterk en overtuigend. Koddig maar ingetogen in de scènes met de wereldleiders rond de groene tafel. En zonder melodramatische overkill in de tragische scènes met de oude moeder (Kira Hilli), het jonge meisje (Qian Liu) of de moedige partizane, ooit een glansrol van Jeanette Vondersaar (die de choreografie prachtig instudeerde), nu van een krachtige Anna Tsygankova.

Macht en het streven ernaar staan centraal in Regnum, een première van de Nederlands-Oekraïense Milena Sidorova. In haar choreografie op Mozarts Symfonie nr. 25 wordt die gesymboliseerd door koorden waarmee een ander kan worden bestuurd en gekneveld, wat mooi tot zijn recht komt in de delen voor een weerspannige Chloë Réveillon en haar twee mannelijke overheersers.

Een vleugje humor

Tegen de achtergrond van een halfrond, bewegend decor met in het midden twee hoge, rechthoekige monolieten, bewegen 22 dansers in een verrassend genoeg vrij lichtvoetige choreografie, klassiek en helder van lijn, vol accenten van wapperende armen, brutaal wiegende heupen en kittige drafjes. In Sidorova’s danstaal wisselen klassieke hoofsheid en uitdagende ironie elkaar af. Met een goed gevoel voor ruimtelijkheid stuurt zij formaties over het toneel en gelukkig volgt zij niet slaafs de muziek, wat de choreografie fris houdt. Paradoxaal genoeg óók tamelijk opgewekt, zoals Sidorova’s balletten meestal monter zijn, met een vleugje humor. Het einde lijkt daardoor wat zwaar ten opzichte van het voorgaande: terwijl de man met de grootste machtshonger met lege handen achterblijft, opent de poort van de hel zich voor hem.

In het derde stuk, Yugen (2018) van Wayne McGregor, is juist mystieke verheffing het streven. De overwegend gelijkmatige stroom van Leonard Bernsteins ‘Chichester Psalms’ heeft de choreograaf geïnspireerd tot een zachtere en vloeiender – maar niet minder virtuoze – danstaal dan zijn gebruikelijke scherpe en gefragmenteerde stijl. Timothy van Poucke is de centrale figuur, wiens bewegingen een diep verlangen naar verlossing uitdrukken. De bespiegelende groepsdelen komen over als een uitstekend gedanst gebed in een sfeervol decor van beeldend kunstenaar Edmund de Waal.