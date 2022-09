‘Dat dingen kut zijn, is ook grappig toch?’

Actrice en theatermaker Kim Karssen houdt van taal. En van boeken en verhalen. „Alleen kan ik niet lezen en niet schrijven.” Ze is dyslectisch. „Pas dit jaar heb ik besloten dat ik naar boeken luister. Elk jaar probeerde ik weer te lezen en het lukte steeds niet.” Ondanks jaren bijles op school. „Mijn moeder heeft me veel voorgelezen, tot mijn vijftiende.”

Voor haar nieuwe solovoorstelling, Schrödingers hond, heeft ze vier boeken geluisterd. „Het nadeel is alleen dat het langzamer gaat dan bij mensen die goed kunnen lezen.” De voorstelling heeft ze zelf bedacht en geschreven. Anderen stroomlijnen het script. „Wat ik schrijf, kunnen andere mensen niet lezen. Maar als ik drie woorden kan ontcijferen, weet ik weer wat ik wil zeggen.”

Op haar 26ste heeft Karssen al ruim naam gemaakt in het theater. Afgelopen seizoen schitterde ze als de verzenuwde en rebelse Erika Mann in Mann Mann Mann van De Warme Winkel, een rol die ze even geestig als ontroerend speelde. En ze excelleerde in de satirische voorstellingen die ze samen met Florian Myjer schreef en speelde, zoals Bloomsbury en Oorlog en Vrede. Met haar loepzuivere timing en levendige mimiek is ze de meest komische actrice van haar generatie.

Rommelig

In Schrödingers hond merkt ze zijdelings op dat critici haar solodedebuut, De Grap, vorig jaar ‘niet af’ vonden. Waarop ze zegt dat ze ook niet af is. „Daarmee bedoel ik dat ik iemand ben die mensen ervaren als rommelig. En dat ik voorstellingen wil maken die niet afgerond zijn, eerder experimenteel. Ik snap wel dat ze het zeggen, ik ben niet gek, maar soms denk ik dat experimenten te weinig gewaardeerd worden. ITA-voorstellingen zijn af, maar fucking saai, dus hoezo is dat dan af? Niet dat je een kaars in je aars moet steken, dat is ook al gedaan, en ik wil ook niet beweren dat ik de meeste experimentele voorstellingen op aarde maak, maar ik kan het waarderen als er iets geprobeerd is. En dat mag van mij dan ook mislukken. Ik kijk daar liever naar dan naar iets dat gelukt is maar saai.”

Karssen beschouwt theater „bij uitstek als de kunst van het mislukken”. „Je voltooit je werk waar mensen bij zijn. Er kan altijd iets misgaan. Dat is bij schilderen toch anders.”

Kim Karssen spreekt in woordenstromen. En luid, zoals ze zelf zegt. De meeste zinnen voorziet ze van terzijdes, correcties, zelfspot en voetnoten. Ze doet stemmetjes en vaak schiet ze, tijdens het gesprek in een zaal van Frascati in Amsterdam, in een gulle lach. „Ik heb ook gewoon ADHD”, zegt ze. Pas vorig jaar deed ze een ADHD-test. „Omdat ik altijd dacht: waarschijnlijk heb ik dat wel. Maar in mijn – tussen aanhalingstekens - ‘volwassen’ leven had ik te vaak het gevoel dat ik iets stoms deed of iets niet kon. Daar had ik hulp bij nodig. En na die test kon ik therapie krijgen, superfijn. Ik zeg sneller dat ik ADHD heb en een coach nodig heb.”

Plato

Haar tomeloze energie paart ze aan een druistige fantasie, wat ook het onderwerp is van haar tweede solo. Karssen stelt de vraag of we wel echt bestaan, of niet alles een illusie is. „De kwantumfysica stelt dat materie iets is wat wij ervaren, maar waarvan je de kleinste eenheid niet kan waarnemen. Alles is misschien wel mentaal. Zo kom je terug bij de grot van Plato, waarin onze zintuigen ons bedriegen en de realiteit wordt gevormd door schaduwen op de muur.”

De titel van haar solo verwijst naar natuurkundige Erwin Schrödinger en zijn experiment met een kat, een gedachte-experiment. Zijn redenering was dat het niet te voorspellen is of een kat, opgesloten in een doos met een dodelijk gif, nog leeft of dood is. Volgens de kwantumfysica is hij dood en levend tegelijk. Karssen: „Fun fact is dat Schrödinger dat experiment deed om te bewijzen dat het filosofische idee van dood én levend tegelijk zijn onzin was. Maar zijn collega’s zeiden: ‘Dit bedoelen we. Dit is de paradox.’”

Kim Karssen: „Ik hou van mensen met een randje zwartgalligheid.” Foto Roger Cremers

Die onvoorspelbaarheid van de wereld ervaart ze ook zelf. „Als ik hier een deur dicht doe, dan kan daar voor mij iets anders achter zitten dan ik net heb gezien.” Snelle toevoeging: „Ik functioneer gewoon hoor.” Dan: „Het is het horror-principe: alles kan overal op elk moment verschijnen. Het maakt dat kinderen willen dat hun kamerdeur open blijft. Want ja, zodra die dicht is, wat gebeurt er dan? Schrödingers experiment is niet zo wetenschappelijk, maar valt wel samen met je gevoel, een kinderlijk gevoel. Er zit veel schoonheid in kind-zijn.”

Claustrofobisch

In essentie gaat de voorstelling over hoe fantasie met je op de loop kan gaan. „Verwondering is fantastisch. Het zet alles even op losse schroeven. Dat maakt het zo vet als volwassenen zich eraan overgeven.” Maar als kind had ze er last van. „Als achtjarige lag ik na een spannende filmtrailer op tv drie weken lang tot drie uur s nachts wakker. Ik had mijn fantasie niet onder controle. Net als mijn tijdsbesef. Als mijn moeder riep voor het avondeten, dan dacht ik: huh, maar de dag is net begonnen. Dat is lastig. Mijn realiteitszin was anders. Nog steeds wel. Fantasie is een vloek en een zegen.”

Want verwondering kan omslaan in angst. In Schrödingers hond is ze een paniekerige vrouw, die onder meer vertelt hoe ze verdwaalt in het trappenstelsel van een kerk en de illusie heeft dat ze klem komt te zitten tussen de muren. Het overkwam haar deze zomer. „Het was een claustrofobische reactie, maar ook het gevolg van mijn verstoorde gevoel voor eenheid en tijd. Als mijn fantasie dan aangaat, kan het eng worden. Je hebt niets om op terug te vallen als je denkt dat anderen zich net als jij niet aan regels houden. Ik bedenk vijfhonderd manieren waarop het mis kan gaan.”

Ik kijk liever naar iets dat mislukt is, dan naar iets dat gelukt is maar saai

Haar grootste angst is dat het leven saai wordt, zegt ze. „Dan sterft mijn ziel. Dat heeft met mijn saaie schooljaren te maken. Ik heb nog elke twee maanden een nachtmerrie over de middelbare school. Verschrikkelijk. Het is eigenlijk een kindergevangenis. Ik heb het gevoel dat ik jarenlang mijn adem in heb gehouden, terwijl ik aftelde. Nog vier, nog drie, nog twee jaar.”

Hannah Gadsby

Nog steeds verzet ze zich tegen het idee dat je normaal moet doen. Het woord ‘normaal’ spreek ze uit alsof het iets vies is. „Dat normaal bemoeit zich met wie ik mag zijn en wat ik mag doen. Het is een stelsel van ongeschreven regels die bepalen wat gezellig is, wat aardig is en dat boeken lezen de norm is. Ik heb veel impulsen die andere mensen misschien niet hebben, zoals schreeuwen op straat. Ik zou blij worden als ik kon schreeuwen op straat.”

Om te voorkomen dat het saai wordt, maakt ze grappen. „Een dosis cynisme is verfrissend. Dat dingen kut zijn, is ook grappig toch? Dingen die misgaan zijn grappig. Niet altijd meteen, maar anders toch in tweede instantie. Ik hou van mensen met een randje zwartgalligheid.”

Niet dat ze niet serieus wil zijn. „Mensen die veel grappen maken, zijn ook de meest serieuze mensen. Het werkt twee kanten op. Door een grap voel je hoe schrijnend een situatie of gebeurtenis is. Ik vind grappen niet niet-serieus. Er zijn grappen die niet serieus zijn, maar die zijn vaak ook niet zo grappig.”

Humor staat boven wijsheid, schreef ze in Mann Mann Mann. „Voor een grap moet je overzicht hebben. Komische acteurs zijn goed in tragische scènes. Vanwege hun gevoel voor timing. Verdriet is ook timing. En ze snappen de keerzijde van geluk en vrolijkheid. Een grap is ook uitleg en analyse. Net als in de natuurkunde: je haalt dingen uit elkaar en vogelt uit hoe het werkt. Zoals Hannah Gadsby doet in haar show Nanette met hoe grappen werken.”

Lees ook: Interview met Florian Myjer, partner in crime van Kim Karssen

Paolo Sorrentino

Grappen scheppen ruimte voor ernstigere kwesties, zegt ze. In haar solo’s is eenzaamheid een terugkerend thema. Sarcastisch: „Net als in de films van Paolo Sorrentino, waarin oude mannen terugkijken en constateren dat hun leven eigenlijk leeg was.” Dan weer luchtig: „Maar ja, daar komt het per ongeluk wel op neer.” Ze lacht. „Het voelt soms alsof het leven door iedereen volgens een bepaald patroon wordt geleefd en dat patroon niet met mij is gedeeld.”

Is eenzaamheid de keerzijde van haar temperament? „Misschien. Ik ben of heel aan of heel erg uit. Er zit niet veel tussen. Ik kan ook erg verdrietig zijn en erg blij. Maar ik zeg altijd: ik ben emotioneel, maar wel stabiel emotioneel. Het loopt niet uit de hand.”

De drang om grappen maken noemt ze „onbedwingbaar”. „Ik geloof dat je mensen kan binden met grappen. Publiek wordt er alert van. En welwillend. Als er niks te lachen valt, dan kun je ook het nieuws gaan kijken, toch?”

In haar eerste jaar op Toneelschool Maastricht deed ze auditie bij het Leids Cabaret Festival. „Cabaretier worden, was wat ik eigenlijk wou. Ik keek veel cabaret op YouTube. Wim Helsen, Micha Wertheim. Ik hou ervan hoe ze naar de wereld kijken, van hun fantasie en absurdisme.” Het is geen actuele wens meer. „Brigitte Kaandorp worden, is niet wat ik wil. Maar de cross-over tussen cabaret en theater vind ik vet.”

Die cross-over maakt ze zelf ook in haar solo’s. Bij wijze van proef zou ze haar voorstelling voor cabaretpubliek willen spelen. „Ook omdat ik denk dat grappige vrouwen vaak niet gewaardeerd worden, alleen omdat ze vrouw zijn. Van vrouwen wordt niet gevraagd om grappig te zijn. Dat is niet sexy. Als je grappig bent in een groep mannen dan hebben die mannen iets van: wat de fuck? Dan gaan ze maar doen alsof je ook een man bent. Ik heb veel grappige vriendinnen die zeggen: dan ben ik maar niet sexy.”

En zijzelf? „Ik zou best af en toe een lustobject willen zijn. Maar ik zie mezelf niet als die prachtige, blonde vrouw op hakken. Ik ben de clown.”

Schrödingers hond, door Kim Karssen / Frascati Producties in coproductie met De Warme Winkel. Première 15 sept, Frascati Amsterdam. Daar t/m 23 sept. Inl: , door Kim Karssen / Frascati Producties in coproductie met De Warme Winkel. Première 15 sept, Frascati Amsterdam. Daar t/m 23 sept. Inl: frascatitheater.nl

Kim Karssen (1996) 2017 Speelt in De Warme Winkel Speelt De Warme Winkel. 2018 Studeert af aan de Toneelschool Maastricht. 2019 Speelt in de film Nr 10 van Alex van Warmerdam. 2019-2020 Maakt en speelt voorstellingen met theatermaker Florian Myjer. 2021-2022 Speelt bij twee voorstellingen bij toneelgroep De warme Winkel: solo De Grap, en Mann Mann Mann waarvan ze co-auteur is 2022 Vanaf dit theaterseizoen is Kim Karssen verbonden aan Frascati producties. Schrödingers hond is daar haar eerste solo.

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven