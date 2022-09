Brussel komt met energiepakket, maar er zijn nog veel onzekerheden

Een ‘noodinterventie’ wordt het door Brussel genoemd, die in ongekend tempo effect zou moeten hebben. Deze woensdag presenteerde de Europese Commissie een uitgewerkt voorstel voor het aanpakken van de energiecrisis. Het gaat om drie maatregelen die stevig ingrijpen op de energiemarkt en volgens Brussel razendsnel effect zouden moeten hebben.

Een: een heffing op overwinsten van producenten die elektriciteit opwekken via hernieuwbare bronnen. Twee: een vergelijkbare heffing voor fossiele bedrijven. Ze leveren samen in totaal 140 miljard op, wat vervolgens verdeeld kan worden onder Europese huishoudens en bedrijven. Het derde plan is een verplichte besparing van 10 procent op het elektriciteitsverbruik in de EU.

De komende weken moet blijken of lidstaten zich achter de plannen kunnen scharen. Die EU-landen voelen, benadrukte Eurocommissaris Frans Timmermans (Klimaat) woensdag, „allemaal de urgentie om snel te handelen, en daarvoor geven wij ze nu het gereedschap”. Tegelijk zitten aan de voorstellen, die in Brussel rap in elkaar zijn gezet, flink wat losse eindjes. Er zijn enkele onzekere factoren.

De snelheid van de implementatie

Eerst moeten lidstaten de plannen goedkeuren. Hoe snel ze vervolgens uitgevoerd kunnen, is erg onzeker. In plaats van een universele Europese belastingmaatregel, waarvoor unanimiteit vereist zou zijn, heeft de Commissie gekozen voor een Europese afspraak die door elk EU-land zelf geïmplementeerd zal moeten worden. Daar zit een logica achter: de energiemarkt is in elke lidstaat net iets anders georganiseerd, en ook belastingsystemen verschillen sterk.

Maar het betekent ook dat er grote verschillen kunnen gaan ontstaan in hoe snel en hoe radicaal lidstaten de heffingen doorvoeren. Voor Nederland wordt het bijvoorbeeld al ingewikkeld. De energiemarkt is in Nederland sterker geliberaliseerd dan elders en er zijn veel kleine spelers actief bij de elektriciteitsproductie. Of het Nederland lukt winsten snel af te romen is onzeker. Net zo onzeker als hoe men het opgehaalde geld onder burgers en bedrijven wil verdelen.

Volgens Timmermans hoeft het niet ingewikkeld te zijn en kunnen overheden bedrijven simpelweg vragen „de boeken te openen” en vervolgens winsten afromen. Mocht het langer duren, dan zou de overheid volgens hem compensatiemaatregelen alvast moeten voorschieten.

„Voor mij het belangrijkste: dat je mensen nu uit de brand helpt”, aldus Timmermans, die zich ook expliciet tot Den Haag richtte. „Ik vind dat Nederland nu al moet beginnen. De staat moet nu optreden.”

Het heet met een mooi eufemisme een ‘solidariteitsbijdrage’: de heffing van 33 procent op de overwinst die fossiele bedrijven in 2022 hebben gemaakt. „In deze tijden is het verkeerd om buitengewone recordwinsten te boeken – dankzij de oorlog en ten koste van de consument”, benadrukte Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag.

Maar over de doorvoering van deze maatregel blijft nog bijzonder veel onduidelijk. Het voorstel richt zich op „fossiele bedrijven met activiteiten in de olie-, gas-, kolen- en raffinaderijsector” die in de EU actief zijn en winst maken. Maar hoe verplicht je hen tot ‘solidariteit’? „Bij Shell en andere bedrijven werken ook mensen die moreel besef hebben”, aldus Timmermans woensdag desgevraagd. „Die zien ook dat het gebrek aan solidariteit spanningen oplevert.” Volgens hem toont de „milde reactie” van de fossiele bedrijven op de EU-plannen dat ze er open voor staan. „Ook Shell heeft er niks aan als burgers en bedrijven omvallen.”

Maar mocht het bij de fossiele bedrijven onverhoopt toch ontbreken aan „moreel besef”, dan kan Brussel zelf moeilijk in actie komen. Ook hier ligt de bal bij de lidstaten, die dan een dwingender belasting moeten invoeren. In Nederland zou het kabinet een heffing willen opleggen via een aanpassing van de Mijnbouwwet.

De solidariteit binnen de EU

Een van de redenen voor het actieplan van Brussel: voorkomen dat er een lappendeken aan nationale maatregelen ontstaat. Als de verschillen tussen lidstaten te groot worden, ontstaat er scheefgroei in de interne markt. Maar tegelijk zullen ook de nu gepresenteerde plannen dat risico niet helemaal wegnemen.

Zo zijn er geen regels voor hoe landen het opgehaalde geld moeten verdelen. Voor een Fransman kan het pakket dus anders uitpakken dan voor een Italiaan. Ook zijn er grote verschillen in hoe landen aan hun elektriciteit komen. Om te voorkomen dat de verschillen in wat landen ophalen met de nieuwe heffing te groot worden, worden landen aangemoedigd ‘solidariteitsovereenkomsten’ met elkaar te sluiten en inkomsten zo met elkaar te delen. Maar hoe solidair landen in de praktijk zullen zijn, blijft afwachten.