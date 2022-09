‘Bakkie pleur’ zou nu 2,50 moeten kosten, Peter houdt het bij 1,40

Illustratie Stella Smienk

‘Graag nog een koffiebakkie voor Fred en Hans.” Geroutineerd pakt Peter van Eijk (70) twee kopjes vanachter de toonbank, drukt op de automaat en geeft ze mee aan de klant. Volgende. „Dag Peet… Kan ik afrekenen?”

Het publiek in Consumptiehuis de Aanloop, midden op het Jonckbloetplein in Den Haag, is haast even oud als de tent zelf. Peter van Eijk nam het etablissement – een houten keet – over van zijn neef in 1973, toen haast op elke straathoek nog een koffiehuis stond. Gemeentebeleid, want heel vroeger kreeg Jan de Arbeider hier op vrijdagmiddag het salaris uitbetaald in plaats van in de kroeg – beter voor iedereen.

Tijden veranderen en het terras van Consumptiehuis de Aanloop zit nu vol gepensioneerden. De vaste klantenkring. En tja, ga je inflatie doorberekenen aan mensen die je al dertig jaar kent?

Een koffiehuis verderop deed het onlangs wel. Een beetje. De prijs voor een ‘bakkie pleur’ (met slagroom) ging tweemaal met een dubbeltje omhoog, van 1,40 naar 1,50 naar 1,60 euro. Maar zou je de inflatie écht doorberekenen, dan moet je de klant 2,50 euro laten aftikken. „Dat kun je doen als je een toeristentent bent”, zegt Peter van Eijk. „Maar je vaste klantenkring… dat is toch je omzet.”

Hij houdt de koffieprijs gewoon waar ’ie al acht jaar op staat: 1,40 euro. En ook de prijs van de limonades (voor een tray Lipton Ice betaalt hij nu 4 euro meer) en de koeken (idem) blijft hetzelfde. Dus uiteindelijk is alleen hijzelf de dupe van de inflatie. „Maar ik kom wel rond hoor. Ik heb ook nog AOW, en alleen de zorg voor vier poezen.”

Wat ook meespeelt: Van Eijk had gedacht dat de inflatie van korte duur zou zijn. Rusland is zó groot… hij had gedacht dat Oekraïne snel was overlopen, waarna de prijzen weer zouden zakken. „Maar dat is nu toch een vraagtekentje.”

En eerlijk? Hij is er ook wel klaar mee. Peter van Eijk werkt hier nu bijna vijftig jaar en heeft gezondheidsklachten. En vroeger was het alleen maar lachen in het koffiehuis, maar de laatste jaren proeft hij steeds meer chagrijn. ‘De crisis’, ‘de oorlog’, ‘de criminaliteit’, ‘de buitenlander’, ‘de vuilnis’, ‘betaald parkeren’. Daar komt nu ‘de inflatie’ weer bij. „Het is één grote hoop. Alles bij elkaar.”