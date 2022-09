Armenië: Dodental door gevechten aan grens Azerbeidzjan opgelopen tot meer dan 100

Het aantal Armeense militairen dat om het leven is gekomen bij de gevechten tussen Armeense en Azerbeidzjaanse troepen is de afgelopen twee dagen opgelopen tot 105. Dat heeft de Armeense premier Nikol Pasjinian woensdag in een toespraak tegen het Armeense parlement gezegd. Ook is Armenië land verloren aan Azerbeidzjan, al is onduidelijk hoe groot dat gebied is. Aan Azerbeidzjaanse zijde zijn ook dodelijke slachtoffers gevallen, maar de regering meldt niet hoeveel.

De gevechten ontstonden in de nacht van maandag op dinsdag op de grens tussen Armenië en Azerbeidzjan. Beide landen beschuldigen elkaar ervan het geweld te hebben uitgelokt. Het Azerbeidzjaanse leger nam vanaf maandagavond verschillende Armeense stadjes onder vuur met mortiergranaten en drones. Volgens Azerbeidzjan was dat een reactie op „Armeense provocaties”, zoals troepenopbouw aan de grens.

Armenië en Azerbeidzjan zijn al jarenlang met elkaar in conflict over het betwiste gebied Nagorno-Karabach. Dat wordt internationaal erkend als Azerbeidzjaans grondgebied, maar in de jaren 90 splitste de regio, die voornamelijk bevolkt wordt door Armeense separatisten, zich af. De gevechten van de afgelopen dagen zijn de heftigste uitbarsting van geweld in het gebied sinds 2020, toen een zesweekse oorlog plaatsvond. Meer dan 6.500 mensen kwamen daarbij om. Uiteindelijk veroverde Azerbeidzjan gebieden terug en werd onder leiding van Rusland een wapenstilstand getekend.