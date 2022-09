Arm Groningen, dacht ik toen ik gisteren door een kaal landschap vol weilanden met omgekeerde vlaggen naar de schouwburg in de stad Groningen reed. Na de gasboringen kwamen de aardbevingen, de scheuren in de muren, minister Wiebes met een gebrekkige communicatie en compensatie, een parlementaire enquête waarin niemand een actieve herinnering aan het gebied blijkt te hebben, Freek en Hella met een luidkeels meegezongen strijdlied, de oorlog in de Oekraïne en de energiecrisis. Dinsdagavond sprak de onderbuik via Jack van Gelder over de hoofden van de Groningers aan de tafel van HLF8 tot de rest van het land. Boodschap: „Laten we gewoon eens egoïstisch worden.”

Als Jack van Gelder oproept om gewoon eens egoïstisch te worden, mag je dat vertalen als: land in zicht, pak je wapens, spring in de sloepen en pak af wat je pakken kan.

Jack van Gelder begon als voetbalverslaggever, maar heeft zich inmiddels omhooggeklauwd tot orakel voor alles wat zich rechts van de VVD ophoudt. Zijn oplossing voor de energiecrisis: streep de kosten en baten van de aardgaswinning in Groningen tegen elkaar weg. De aardbevingsschade weegt niet op tegen de waarde van het goud in de Groningse grond, hij bedoelde het aardgas. Compenseer de Groningers ruim, geef ze „fatsoenlijke woningen”, trek het gas onder hun voeten vandaan en je houdt aan het eind van de rit een heel mooi bedrag over waardoor de bakkers gewoon kunnen blijven bakken en „firma’s” niet omdonderen.

Vouw het probleem tot een bal, trap ’m naar de andere kant van het veld en het probleem is opgelost. Bij HLF8 is er dan geen weerwoord, waardoor zo’n Jack van Gelder zichtbaar groeit. In Sjakie en de Chocoladefabriek, een film die ik door toedoen van Lucie van Roosmalen (7) en Leah van Roosmalen (5) laatst op een woensdagmiddag drie keer achter elkaar heb gezien, zit een scène waarin een meisje, Violet, opzwelt tot een enorme bosbes. Daar doet Jack van Gelder die het eigen gelijk bevestigd ziet mij aan denken. Hij kijkt dan zelfvoldaan in de camera met zo’n blik van ‘stel me nog maar een vraag, dan geef ik een oplossing’.

Ik neem maar aan dat hij dit soort redenaties zelf bedenkt, als hij overdwars over een tribune bij AFC aan een sigaar ligt te lurken. Het bijzondere aan deze tijd is dat je met verstand van niets, een mening over alles en een bekend gezicht al snel wordt uitgenodigd om op televisie een potje vrij te komen schieten vanuit de heup.

Jack van Gelder heeft Groningen gewaarschuwd: onze oplossing is jullie probleem.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.